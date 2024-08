730ma PERDONANZA CELESTINIANA: PRESENTATI LA DAMA DELLA BOLLA, IL GIOVIN SIGNORE E LA DAMA DELLA CROCE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il tema: servizio e ponte per il Giubileo 2025 con L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 Tre giovani impegnati nel volontariato e nel servizio per il prossimo: questa ? l’ispirazione che ha guidato la scelta dei personaggi che saranno i protagonisti del corteo della Bolla, uno dei momenti pi? significativi della Perdonanza Celestiniana, che si svolger? il 28 e il 29 agosto all’Aquila, nuova Capitale Italiana della Cultura 2026. Sono infatti stati svelati questa mattina alle ore 11, a Palazzo Margherita, la Dama della Bolla, la Dama della Croce e il Giovin Signore di questa 730ma edizione della Perdonanza Celestiniana, con contestuale passaggio di consegne con i personaggi dell’edizione 2023. Si tratta di Michela Carnicelli, Dama della Bolla, che grazie all’associazione Vides Spes, ha realizzato il suo sogno di condivisione solidale; Manuel De Libero, che ha fatto dello scoutismo il suo sentiero di crescita e di impegno verso i giovani, vestir? i panni del Giovin Signore; Francesca Alfonsetti, che nella Croce Rossa ha trovato la cifra del suo impegno nel sociale, sar? la Dama della Croce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla cerimonia ha presenziato il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi – aggiunge la nota pubblicata. Accanto al primo cittadino anche i personaggi della 729ma edizione che hanno “ceduto” l’astuccio contenente la Bolla scortata durante il corteo, il ramo d’ulivo del Getsemani con cui il cardinale batte la Porta Santa per aprirla, il cuscino che reca la Croce del Perdono: l’attrice Viola Graziosi, i musicisti Carlo Palermo e Valentina Gulizia che, nel 2023, hanno interpretato il tema della cultura come scelta di vita ed elemento di rinascita di un territorio in virt? del progetto di candidatura a Capitale italiana che poi ha dato esiti positivi con la proclamazione nel marzo scorso – recita il testo pubblicato online. “La 730? Perdonanza celestiniana ? il primo passo del cammino verso il Grande Giubileo del 2025 che vedr? protagonista Roma: ? un andare finalizzato – aggiunge testualmente l’articolo online. I cristiani si sono rimessi in viaggio attraverso percorsi di spiritualit? come la nostra Perdonanza, oggi tanto pi? vivificante nella dimensione di guerra in cui siamo sprofondati per gli equilibri mondiali che le nuove superpotenze economiche e tecnologiche vogliono ridisegnare”, ha dichiarato Biondi.“In questo scenario va collocata la scelta dei tre personaggi principali della 730? Perdonanza – si legge sul sito web ufficiale. Sono giovani impegnati nel volontariato, nel servizio per il prossimo – Pi? di altri sanno cosa significa donare il proprio tempo, le proprie capacit?, la propria umanit?, avendo tatuato nell’anima – come ognuno di noi – il 6 aprile 2009. Il volontariato ? l’infrastruttura solidaristica di ogni itinerario di fede e di ogni evento sacrale – Lo ? della Perdonanza e lo sar? del grande Giubileo di Roma, un’opportunit? di riconciliazione di portata internazionale che Papa Francesco ha voluto legare al giubileo dell’Aquila aprendo la Porta Santa di Collemaggio in occasione della 728ma edizione”, ha proseguito il sindaco – “Circa la Perdonanza nella Bolla Spes non confundit, Papa Francesco scrive: “Mi piace pensare che un percorso di grazia, animato dalla spiritualit? popolare, abbia preceduto l’indizione, nel 1300, del primo Giubileo – aggiunge testualmente l’articolo online. Non possiamo infatti dimenticare le varie forme attraverso cui la grazia del perdono si ? riversata con abbondanza sul santo Popolo fedele di Dio – riporta testualmente l’articolo online. Ricordiamo, ad esempio, la grande Perdonanza che San Celestino V volle concedere a quanti si recavano nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, all’Aquila, nei giorni 28 e 29 agosto 1294, sei anni prima che Papa Bonifacio VIII istituisse l’Anno Santo – aggiunge testualmente l’articolo online. La Chiesa gi? sperimentava, dunque, la grazia giubilare della misericordia”, ha concluso il sindaco Biondi. Questi i protagonisti della Perdonanza 2024:Michela Carnicelli, Dama della Bolla Nata all’Aquila, 23 anni, studentessa della facolt? di Medicina e Chirurgia dell’Universit? dell’Aquila, istruttrice di arrampicata, ballerina agonistica di danze orientali e appassionata di cosplay, ? volontaria di Vides Spes odv, l’associazione che si occupa di sostenere donne, giovani e bambini in condizioni di svantaggio e povert?. Il gruppo di volontari si occupa, tra le altre cose, di laboratori di supporto allo studio giovanile, di sportelli di ascolto e sostegno per i genitori, di progetti di prevenzione delle dipendenze con interventi di unit? di strada e attraverso l’utilizzo di percorsi didattici esperienziali. “Sono onorata e orgogliosa di indossare le vesti della Dama della Bolla rappresentando il mondo del volontariato – aggiunge testualmente l’articolo online. Ritengo che il dono meraviglioso dell’indulgenza plenaria concesso da Papa Celestino V a tutti, senza alcuna distinzione, sia una bellissima espressione di amore verso il prossimo che va di pari passo con quello che ? il sentimento che muove tutti noi volontari – precisa la nota online. Un valore che assume ancora pi? importanza in vista del Grande Giubileo del 2025 di Roma e del messaggio universale di Papa Celestino V ad esso collegato – Sono cresciuta guardando con occhi spalancati e pieni di ammirazione i figuranti sfilare al corteo storico della Perdonanza, la gioia che ho provato quando ho saputo di poter impersonare la Dama della Bolla ? indescrivibile, un turbinio di emozioni e orgoglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sento addosso l’importanza che questo evento rappresenta per la citt? e per gli aquilani, a livello sociale e spirituale, sono certa quindi che questa esperienza sar? indimenticabile nel cammino della mia esistenza e della storia della nostra amata citt?” ? quanto ha dichiarato la nuova Dama della Bolla riguardo al suo ruolo nella Perdonanza – si legge sul sito web ufficiale. Manuel De Libero, Giovin Signore Nato all’Aquila, 27 anni, diplomato in primo e secondo livello presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila in Progettazione artistica per l’impresa e la fotografia, fotografo di professione, ha deciso di aprire il suo studio in citt? perch? vuole che il suo futuro sia all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Capo scout del gruppo Agesci Amiterno 1, attualmente in servizio come capo reparto, ? anche vice presidente dell’associazione di promozione sociale Ju Parchetto con Noi. “Rivestire il ruolo di Giovin Signore ? per me un immenso onore, oltrech? una grande responsabilit?. Dire Perdonanza, per me, equivale a dire L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. ? impossibile pensare alla mia terra senza collegarla a questo evento storico cos? importante – Ho sempre considerato un privilegio poter raccontare la manifestazione attraverso le mie fotografie, viverla quest’anno da “protagonista” mi suscita un’emozione fortissima – si apprende dal portale web ufficiale. Ancora pi? forte, se penso che, oltre alla citt?, rappresento l’Agesci, – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani che quest’anno compie 50 anni – un connubio straordinario di valori e sentimenti ai quali sono e sar? legato per sempre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se penso alla storia dell’associazione, ritrovo molti punti in comune con la nostra citt? in fatto di resilienza, rinascita e voglia di andare avanti nonostante le difficolt?. Partecipare oggi alla Perdonanza abbracciando questi concetti credo rappresenti un messaggio potentissimo da diffondere soprattutto tra i ragazzi – precisa la nota online. Mi auguro che questa Perdonanza, ricordata da Papa Francesco nella Bolla del Grande Giubileo del 2025, sia anche occasione per riflettere su una frase del Pontefice cui sono particolarmente legato: “siate costruttori di ponti e non di muri”, un’espressione che rispecchia profondamente il senso del servizio che svolgo con gli scout e nella mia quotidianit?”, ? quanto ha dichiarato il nuovo Giovin Signore sul suo ruolo – riporta testualmente l’articolo online. Francesca Alfonsetti, Dama della Croce Nata all’Aquila, 43 anni, ha studiato Medicina veterinaria all’Universit? di Teramo, ha conseguito un master in Assistente farmacista e un altro in Assistenza Infermieristica al 118. Attualmente soccorritrice della Croce Rossa Italiana dell’Aquila e assistente educativa presso la scuola primaria di San Panfilo d’Ocre – si apprende dalla nota stampa. Collabora inoltre con l’associazione dilettantistica sportiva Parco dello Sport per bambini e persone disabili, ? responsabile dello staff medico del Paganica rugby e nel tempo libero le piace praticare molto sport. “Quando sono stata scelta per rappresentare la Dama della Croce ho provato una grande emozione perch? la Perdonanza, insieme al rugby, ? l’evento che meglio rappresenta l’anima della citt?, l’evento pi? sentito sia a livello religioso che civico – aggiunge testualmente l’articolo online. Rappresentare i volontari della Croce Rossa Italiana che ogni giorno dedicano la loro vita al servizio degli altri, proprio nell’anno del conferimento della cittadinanza onoraria dell’Aquila all’associazione, mi riempie di orgoglio – Custodire la Croce del Perdono, il dono con cui la citt? ringrazia chi aprir? la Porta Santa nel corso della cerimonia solenne che ? stata gi? officiata da Papa Francesco, mi fa palpitare il cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il volontariato incarna pienamente i valori di riconciliazione e perdono della Perdonanza, cos? come quelli del Grande Giubileo del prossimo anno a Roma, occasione straordinaria per diffondere il messaggio di pace di Papa Celestino V, mai cos? attuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono certa che far? tesoro di questa bellissima esperienza per tutta la vita”, ? quanto ha dichiarato la nuova Dama della Croce sul suo ruolo nella Perdonanza – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it