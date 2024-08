730ma Perdonanza Celestiniana: Umberto Tozzi in concerto. 27 agosto Teatro del Perdono – L’Aquila

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Nell’ambito della 730ma Perdonanza Celestiniana, manifestazione dichiarata Patrimonio Immateriale Culturale dell’Umanit? Unesco nel 2019, organizzata e promossa dal Comune dell’Aquila, domani 27 agosto alle ore 21.30 presso il Teatro del Perdono in concerto UMBERTO TOZZI.Umberto Tozzi, con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni, ? l’autore di canzoni che hanno fatto la storia della musica pop italiana e internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Brani come “Ti amo”, “Gloria”, “Gente di mare”, e “Si pu? dare di pi?” sono solo alcuni dei capolavori che hanno scalato le classifiche e che oggi rappresentano veri e propri inni generazionali – precisa la nota online. La sua voce inconfondibile e la sua capacit? di scrivere melodie che toccano il cuore lo rendono un artista unico, capace di emozionare con la stessa intensit? di quando ha iniziato la sua carriera – si apprende dal portale web ufficiale. Il concerto di Umberto Tozzi non ? solo un evento musicale, ma una celebrazione della vita, dell’amore, e della potenza della musica – si legge sul sito web ufficiale. ? un’occasione per ritrovare le emozioni di un tempo e per crearne di nuove, insieme a un artista che ha saputo raccontare con le sue canzoni la bellezza e la complessit? dell’esistenza umana – viene evidenziato sul sito web. Una serata che rimarr? nel cuore di tutti coloro che avranno la fortuna di viverla – si legge sul sito web ufficiale. Con L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour, l’artista d? il suo addio alle scene – recita la nota online sul portale web ufficiale. Accompagna l’inconfondibile voce dell’artista un’orchestra di 21 elementi, l’Ensemble Symphony Orchestra – viene evidenziato sul sito web. Info relative all’acquisto dei biglietti: I biglietti potranno essere acquistati nei punti vendita accreditati Ciaotickets consultabili al seguente link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/umberto-tozzi-lultima-notte-rosa-final-tour-laquila – si apprende dal portale web ufficiale. Area Disability Le persone con disabilit? dovranno effettuare la prenotazione in piattaforma o presso punti vendita accreditati Ciaotickets. Sar? riservata loro la possibilit? di acquistare il tagliando con il solo costo di prevendita di 1 euro (1 euro anche per l’accompagnatore), fino ad esaurimento posti disponibili – aggiunge la nota pubblicata. Per ogni singola operazione sar? possibile acquistare un minimo ed un massimo di due tagliandi (uno per lo spettatore e uno per l’accompagnatore).? fatto assoluto divieto di fumare, introdurre e consumare cibi e bevande – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non ? consentito accedere con animali. Dopo l’orario di inizio dello spettacolo si perde il diritto al posto assegnato, ove possibile sar? garantito l’accesso in sala in altri posti eventualmente disponibili – precisa il comunicato. Il programma pu? subire variazioni per motivi indipendenti dalla volont? degli organizzatori che si impegnano, in caso di forza maggiore, a riprogrammare gli eventi o a rimborsare i biglietti acquistati – precisa la nota online. In caso di mal tempo il rimborso del biglietto pu? avvenire nel caso che lo spettacolo venga interrotto prima della met? e non possa pi? riprendere –

