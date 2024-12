8 dicembre ad Avezzano: vivi il Natale nella tua città con quattro momenti di festa, uno più bello dell’altro

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Di Stefano: “L’8 dicembre accenderemo il bellissimo abete di 10 metri assieme a Gianni Rivera e a tutte le associazioni sportive del territorio” Cosa fare in città durante le ferie natalizie? Per cominciare, si potrà partecipare ad uno dei quattro momenti di festa, uno più bello dell’altro, che andranno a caratterizzare il vicino giorno dell’Immacolata Concezione – Al centro dell’8 dicembre di quest’anno, ci sarà l’accensione dell’abete di 10 metri d’altezza che verrà collocato nel cuore di Piazza Risorgimento, giovedì. Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, lo farà illuminare alle ore 18 in punto, assieme al mitico Gianni Rivera, che parteciperà all’accensione dell’albero con tutte le associazioni sportive del territorio – recita il testo pubblicato online. “Quest’anno – spiega l’assessore allo Sport, Pierluigi Di Stefano – abbiamo sognato in grande: l’amatissimo Gianni Rivera sarà ospite della nostra città l’8 dicembre e presenterà la sua “Autobiografia di un campione”, che racconta la straordinaria vita di un uomo che ha segnato la storia del calcio mondiale”. Prima del momento fatidico dell’accensione dell’albero di Natale di Piazza Risorgimento, infatti, presso la Sala Irti, a partire dalle ore 16, il campione, intervistato dal giornalista Rai Antonio Monaco, svelerà splendidi e inediti ricordi legati al mondo del calcio, quando a vincere non era il denaro, ma molto di più. Nato ad Alessandria nel 1943, Rivera è stato capitano del Milan a soli 23 anni, con 501 partite e 122 reti nel bottino – Il Golden Boy del calcio italiano fu testimone della “salto in alto” del Milan che, nel 1963, battendo il Benfica 2-1 a Wembley, vinse la Coppa dei Campioni: all’epoca, la squadra rossonera fu il primo club italiano a vincere il prestigioso trofeo – aggiunge testualmente l’articolo online. Rivera incontrerà fan, tifosi e simpatizzanti e autograferà il suo libro – riporta testualmente l’articolo online. A seguire, alle ore 17, il cuore della piazza principale di Avezzano incomincerà a battere il ritmo più autentico del Natale: spazio a bambini e ragazzi con il ritorno di “Avezzano Bimbi winter edition” nella tensostruttura riscaldata, allestita nei pressi della pista di pattinaggio – recita il testo pubblicato online. Divertimento con laboratori creativi, albero dei desideri, truccabimbi e cioccolata calda gratis per tutti – precisa la nota online. Imperdibile, l’arrivo di Babbo Natale, accompagnato dai suoi aiutanti elfi – precisa il comunicato. “Questo – sottolinea Di Stefano – sarà il secondo momento della giornata di festa, che ci traghetterà fino all’accensione dell’albero – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie alla collaborazione della consigliera comunale Federica Collalto, i bambini di Avezzano e della Marsica potranno assaporare l’aria del Natale”. Focus, poi, sull’accensione dell’abete alto 10 metri: sono state invitate a partecipare al momento canonico tutte le associazioni sportive del territorio – recita il testo pubblicato online. “L’accensione dell’albero darà l’avvio ufficiale alle festività natalizie 2024/2025. – conclude l’assessore – Questo sarà un 8 dicembre colorato dall’arcobaleno dello sport, da sempre volano di valori importantissimi, soprattutto per i più giovani – Lo sport è condivisone, tolleranza, rispetto dell’avversario, gioco di squadra e miglioramento personale”. Infine, l’ultimo momento della giornata, il quarto, verrà scandito dalla prima tappa di “Natale gourmet”, il viaggio del gusto e dell’arte culinaria abruzzese che “incontra” il Natale di Avezzano: a partire dalle ore 19, sempre nella tensostruttura, cittadini e turisti potranno partecipare alla presentazione della Guida ai Panettoni d’Abruzzo ovvero i migliori prodotti artigianali del 2024. Nel primo dei 5 appuntamenti gourmet, in programma per queste festività, si assaggeranno il miglior panettone tradizionale d’Abruzzo, elaborato da Ferretti Sweets Factory di Mosciano Sant’Angelo, il miglior panettone tradizionale con glassa d’Abruzzo, realizzato dal Bignè Bar-Pasticceria di Avezzano, il miglior prodotto artigianale dell’Oasi gelateria-pasticceria di Ortona, che ha stupito la giuria con il suo panettone creativo, e infine il panettone di Førma Bakery dell’Aquila, miglior prodotto al cioccolato – recita il testo pubblicato online. Nella cornice magica del Natale di Avezzano, un ruolo di primo piano l’avrà anche la cucina della nostra terra, in formato dolcezza – Ecco il calendario appuntamenti di domenica 8 Ore 16: Presentazione del libro di Gianni RiveraPresso la Sala Irti, l’on. Gianni Rivera presenterà la sua “Autobiografia di un campione”.L’evento sarà moderato dal giornalista Rai Antonio Monaco – Ore 17: “Avezzano Bimbi winter edition”Nella tensostruttura riscaldata, nei pressi della pista di pattinaggio, si terranno attività per bambini:Laboratori creativi.Albero dei desideri.Truccabimbi.Cioccolata calda gratis.Arrivo di Babbo Natale e degli elfi – precisa la nota online. Ore 18: Accensione dell’albero di NataleIn Piazza Risorgimento, il sindaco Giovanni Di Pangrazio accenderà l’albero alto 10 metri insieme a Gianni Rivera – Ore 19: Prima tappa di “Natale Gourmet” Presentazione della Guida ai Panettoni d’Abruzzo nella tensostruttura riscaldata –

