9° SETTIMANA DELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Omnibus Salute, in collaborazione con AVIS Abruzzo e Chieti, con il Patrocinio del Comune di San Giovanni Teatino, promuove la settimana della Prevenzione Cardiovascolare dal 14 al 21 Settembre 2024. Si inizierà Sabato 14 Settembre con un convegno sulla prevenzione della malattie trombo-emboliche che sarà presentato dal dott. Stefano Volpe e si terrà presso l’Auditorium della Scuola Civica Musicale di San Giovanni Teatino – recita il testo pubblicato online. Durante il convegno sarà possibile prenotare le Visite e gli Screening Gratuiti (posti limitati) che si terranno presso gli studi medici della Omnibus Salute da Lunedì 16 a Venerdì 20 settembre – La settimana di prevenzione si chiuderà Sabato 21 Settembre alle ore 17 in Piazza dei Popoli con un talk su training autogeno, alimentazione, sport e salute ed alcune lezioni di prova gratuite – si apprende dalla nota stampa. un menù di degustazione a base di pesce azzurro concluderà l’evento – “Sarà una settimana molto intensa e molto interessante dedicata alla prevenzione – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente – alla quale invito tutta la cittadinanza a partecipare – E’ una gran bella occasione per il nostro territorio, vista l’importanza della tematica e la necessità di fare informazione e soprattutto di poter fare prevenzione grazie alle visite ed agli esami che saranno offerti gratuitamente”. “Come amministrazione – prosegue l’Assessore Paola Zuccarini che si è occupata dell’organizzazione dell’evento – abbiamo scelto di accogliere la proposta di dedicare una settimana alla prevenzione, per poter dare spazio all’informazione su una tematica importante, come quella cardiovascolare, creando un doppio spazio informativo, con il convegno di apertura di sabato 14 e con il talk di chiusura di sabato 21 e soprattutto alle visite gratuite e gli screening. Si tratta di una bellissima occasione che speriamo la nostra cittadinanza colga per potersi controllare e dare il giusto tempo e la giusta importanza alla prevenzione”. Nella locandina in allegato il programma completo – aggiunge testualmente l’articolo online.

