Abruzzo, crisi idrica: ecco le chiusure dei serbatoi dal 22 al 24 settembre

A seguito di una serie di aggiornamenti relativi alla carenza idrica che sta interessando la regione Abruzzo, sono state comunicate le chiusure dei serbatoi per i giorni dal 22 al 24 settembre 2024. I cali di portata delle sorgenti e l’incremento dei consumi legato all’innalzamento delle temperature stanno obbligando diverse località ad adottare una turnazione nella distribuzione dell’acqua. Di seguito, il dettaglio delle chiusure programmate:

Comune di Pianella:

A causa di continui cali di portata delle sorgenti, il serbatoio “Velone” subirà chiusure giornaliere nelle seguenti date:

Domenica 22 settembre : chiusura dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

: chiusura dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Lunedì 23 settembre : chiusura dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

: chiusura dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Martedì 24 settembre: chiusura dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Le zone interessate comprendono il centro urbano di Pianella, Contrada Colle Vecchio, Contrada Prato Donico e le zone limitrofe.

Comuni di San Giovanni Teatino, Scafa, Torre de’ Passeri:

In risposta ai cali di portata delle sorgenti e al notevole aumento dei consumi, sono previste chiusure aggiuntive nei suddetti comuni. L’orario di inizio della chiusura varia in base alla località, e potrebbe verificarsi un ritardo nel ripristino del servizio idrico, in particolare nelle zone più elevate, come segnalato dalla Aca.

Comune di Silvi (TE) e Pineto (TE):

Martedì 24 settembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, sarà interrotta l’erogazione idrica a causa di lavori di manutenzione straordinaria presso il serbatoio Cerrano. Le aree coinvolte comprendono:

Comune di Silvi : frazione Forcella e zona Universo.

: frazione Forcella e zona Universo. Comune di Pineto: Frazione Colle Cretone, Via Arlini, Pineto Sud (zona Cerrano).

Comune di Lanciano:

Diverse zone di Lanciano saranno interessate da chiusure serali:

Zona Santa Rita : chiusura dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno seguente.

: chiusura dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno seguente. Località Torre Marino, Zona Industriale, Marcianese, Viale Cappuccini, Via Don Minzoni, zona Gaeta : chiusura dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno seguente.

: chiusura dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno seguente. Località Nasuti, Sant’Amato, Costa di Chieti, Madonna del Carmine: chiusura dalle ore 19:00 alle ore 6:00 del giorno seguente.

Comune di Castel Frentano:

Il capoluogo subirà chiusure idriche dalle ore 19:00 alle ore 6:00 del giorno seguente.

Comune di Sant’Eusanio del Sangro:

Le località Castello, Tori e Brecciaio saranno interessate dalla chiusura idrica dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo.

Gli enti locali, in collaborazione con l’ACA, monitoreranno la situazione per garantire un ritorno alla normale erogazione idrica nel più breve tempo possibile. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito web ufficiale dell’ACA.