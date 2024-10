Crisi idrica in Abruzzo: il 29 ottobre a secco 17 comuni per riparazioni

La crisi idrica in Abruzzo si aggrava ulteriormente con nuove chiusure d’acqua causate da lavori urgenti di riparazione sull’Acquedotto del Verde, gestito dalla Sasi. La rottura della condotta principale in località Sant’Amico, nel comune di Archi, ha reso necessaria la sospensione del servizio in 17 comuni. La chiusura avrà inizio alle ore 9:00 del 29 ottobre e proseguirà fino alle ore mattutine del 30 ottobre. La Sasi ha comunicato che i tecnici stanno lavorando per completare l’intervento nei tempi stabiliti, ma l’interruzione interesserà numerose località, aumentando il disagio già causato dalle chiusure programmate attuate per gestire la crisi idrica.

Comuni coinvolti: Altino, Archi (diverse località), Atessa (inclusi Capoluogo e altre frazioni), Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo (esclusa la Marina), Scerni, Torino di Sangro, Vasto (esclusa Vasto Marina), Villalfonsina.

Con questa nuova emergenza, il quadro della crisi idrica si fa sempre più complesso, portando i gestori locali come Sasi e ACA a dover fronteggiare non solo una scarsità di risorse, ma anche infrastrutture che richiedono continui interventi di manutenzione.