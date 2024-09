Acqua dall’Abruzzo in Puglia? H2O: “Ecco il progetto”. La Regione: “Assolutamente no”

Un acceso dibattito sta infiammando in queste ore in Abruzzo riguardo alla possibilità di trasferire risorse idriche alla Puglia, alimentato da uno studio tecnico che, secondo quanto denunciato da Forum H2O, sarebbe stato commissionato da Acquedotto Pugliese in collaborazione con l’Università di Chieti-Pescara e il Politecnico di Bari. Questo studio, frutto di una convenzione del 2022 del valore di 100.000 euro, sarà al centro di una conferenza stampa indetta dal Forum H2O, che si terrà domani, 2 settembre, presso la sede della CGIL a Pescara. Gli attivisti definiscono “indifendibile” la proposta di captare migliaia di litri al secondo dal fiume Tirino per trasferirli in Puglia.

Il Forum H2O ha anticipato le sue preoccupazioni riguardo ai gravi rischi ambientali derivanti da tale operazione, evidenziando come i fiumi abruzzesi siano già fortemente compromessi e sottoposti a stress idrico. Gli attivisti hanno inoltre criticato la logica di investire in nuove captazioni e costose infrastrutture, quando le attuali reti di distribuzione idrica presentano perdite ingenti. “Le perdite idriche in Abruzzo arrivano fino al 60%, e in Puglia al 47%, contro un massimo del 10% che dovrebbe caratterizzare un acquedotto moderno,” ha affermato il Forum H2O, chiedendosi quale senso abbia immettere più acqua in reti così inefficaci.

In risposta a queste preoccupazioni, i presidenti della II e III commissione permanente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Emiliano Di Matteo e Nicola Campitelli, hanno voluto rassicurare la popolazione. “Dall’Abruzzo nemmeno una goccia d’acqua alla Puglia,” hanno dichiarato con fermezza. I due rappresentanti hanno stigmatizzato lo studio universitario, ricordando che simili proposte erano già emerse in passato, nel 2001-2003 e poi nel 2020, ma sono sempre rimaste “esercizi accademici” senza alcun seguito pratico.

Campitelli e Di Matteo hanno inoltre ribadito che la priorità della Regione Abruzzo è assicurare la disponibilità d’acqua per le famiglie e le aziende locali, soprattutto in un periodo di gestione idrica particolarmente difficile. A tal proposito, hanno annunciato una commissione congiunta il prossimo 12 settembre, durante la quale il tema sarà discusso con i rappresentanti del settore, per valutare soluzioni che tutelino al meglio le risorse idriche regionali.