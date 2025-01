Ad Avezzano, la Befana anche quest’anno scenderà dal tetto del Municipio: evento in Piazza della Repubblica il 5 gennaio

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’invito è rivolto ai bambini di Avezzano e della Marsica: verranno consegnate gratuitamente le calze della befana a tutti i presenti – precisa il comunicato. L’iniziativa, come ogni anno, è organizzata dalla Polizia Locale della città in collaborazione con i Vigili del Fuoco – La tradizione è nata oltre 15 anni fa – viene evidenziato sul sito web. Anche per il 2025, le belle tradizioni della città non si perdono e ritrovano la strada di casa: come quella di festeggiare l’Epifania, ad Avezzano, con una divertente e grande festa di piazza il 5 gennaio, dedicata ai bambini e ai ragazzi – precisa la nota online. La vecchia e buffa signora amica di Babbo Natale, a bordo della sua scopa, anche per quest’anno si calerà dal tetto del Municipio, portando con sé doni, caramelle e dolci da distribuire a tutti i piccoli spettatori presenti – aggiunge la nota pubblicata. La manifestazione è fortemente voluta dall’amministrazione comunale – “Iniziamo il nuovo anno rinnovando questa tradizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. – commenta il comandante della Polizia Locale di Avezzano, Luca Montanari – La Befana del Vigile, evento atteso dalle famiglie, è considerata oramai, dopo 15 anni di edizioni, quasi una “festa comandata” della città, grazie all’irrinunciabile e storica collaborazione con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco – aggiunge testualmente l’articolo online. La Befana si calerà dalle ore 17, in totale sicurezza, dalla sommità del tetto del Palazzo Comunale, dando vita ad una “discesa in campo” da show. Un ringraziamento va al capitano della Polizia Locale Maria Rita Sorge, che anche quest’anno si è prodigata per l’organizzazione”. Ci aspettiamo tanta partecipazione dalla cittadinanza: lo scorso anno, – continua Montanari – sono state distribuite ai bambini 1000 calze; 3 mila, invece, le persone in piazza che hanno assistito alle “acrobazie” della Befana”. Domenica 5 gennaio, l’appuntamento per la distribuzione dei biglietti per ritirare gratuitamente la propria calza (fino ad esaurimento scorte) sarà presso Piazza del Municipio, a partire dalle ore 15 del pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Da quel momento, tutti i bambini presenti, fino agli 11 anni di età, potranno prendere il proprio biglietto per la consegna successiva della calza – Il cuore della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco anche per questa edizione della Befana del Vigile si dimostra grandissimo: calze ripiene di dolci verranno consegnate anche ai piccoli ospiti di una casa famiglia del territorio e a tutti i bambini ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alle ore 17, tutti con lo sguardo all’insù: la befana, sulla sua scopa, scenderà dal cielo e raggiungerà i bambini in piazza – si legge sul sito web ufficiale. È il valore sociale della manifestazione che va sottolineato: durante quel pomeriggio, tante famiglie da tutto il territorio raggiungono il capoluogo marsicano per stare insieme e per assistere al rinnovo di una “magia”, guardata dagli occhi dei più piccoli – Per una maggiore sicurezza e limitatamente allo svolgimento dell’evento, è stata vietata la circolazione dei veicoli su Piazza della Repubblica: dalle ore 14 fino al termine della manifestazione, saranno vietati la sosta e il transito delle auto su Piazza della Repubblica (area parcheggio, area prospiciente il Palazzo del Municipio, area compresa tra l’incrocio con Via Mazzini e l’incrocio con Via Rosselli), Via Colaneri e Via di Piazza Torlonia (dall’incrocio con Via Iatosti fino all’incrocio con Piazza della Repubblica).

