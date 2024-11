“ADOTTA UN ALBERO”

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Anche quest’anno per la Giornata Nazionale dell’Albero, il Comune di San Giovanni Teatino e la Consulta del Verde promuovono azioni di riforestazione urbana, grazie alla disponibilità di 400 piante autoctone messe a dimora, dallo scorso anno, nell’Orto degli Alberi di Via Ciafarda – viene evidenziato sul sito web. Sabato 23 Novembre pv dalle ore 9.00 alle ore 12.30 gli amministratori e la Consulta del Verde doneranno a singoli cittadini, scuole, aziende, condomini, associazioni, un numero di alberi per incrementare il patrimonio verde della città. Le essenze disponibili sono: frassino, acero, cipresso, oleandro, salice piangente, alloro, ligustro, viburno, noce nera, rosa canina, mirto, acacia, marruca e leccio – Coloro che vogliono valorizzare le proprie aree private con alberi, possono ritirare gli arbusti presso l’Orto Inclusivo Area Verde in Via Giulio Cesare a San Giovanni Teatino nella mattinata di Sabato 23 Novembre – si apprende dalla nota stampa. Una seconda iniziativa sarà l’implementazione, a cura della Consulta del Verde, della terza Tiny Forest, con il metodo Miyawaki presso un’area pubblica sita lungo Via Ciafarda – “L’Orto degli alberi e le Tiny Forest – dichiara il Presidente della Consulta del Verde Donato Toppi – sono un esempio virtuoso di come, attraverso le azioni volontarie, si possa tutelare ed incrementare concretamente il patrimonio verde della città; per questo invito i cittadini che vogliono condividere la cura di questi nuovi spazi ad aderire all’albo dei volontari ambientali.” “Desidero ringraziare – prosegue il Sindaco Giorgio Di Clemente – la Consulta del Verde e l’Assessore all’Ambiente Gabriella Federico per la sperimentazione di questo importante progetto di riforestazione, unico ed innovativo nel panorama dell’area vasta Chieti-Pescara, che ci ha consentito di piantumare in due anni oltre 800 nuovi arbusti.” Nella mattinata di Sabato 23 Novembre saranno a disposizione presso l’Orto degli Alberi anche i moduli per aderire all’albo dei volontari civici per il settore ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ consigliata la prenotazione delle piante da ritirare inviando una mail all’indirizzo consultaverde@comune – sangiovanniteatino – aggiunge testualmente l’articolo online. ch.it

