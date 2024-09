Aeroporto d’Abruzzo, via ai lavori sulla pista. Entro gennaio i voli dal Sud America

L’Aeroporto d’Abruzzo si prepara a un passo significativo verso l’espansione della sua offerta di voli, con l’annuncio che entro gennaio 2025 sarà pronto per accogliere voli intercontinentali dal Sud America. Questo sviluppo mira a favorire il turismo di ritorno, attirando flussi importanti verso la regione. La comunicazione arriva dall’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis.

I lavori, che prevedono un investimento di 5,3 milioni di euro, sono iniziati con il prolungamento della pista di 386 metri, portandola a quasi 3 km di lunghezza, una misura necessaria per accogliere i voli a lungo raggio. Le opere, già avviate dopo la conclusione delle attività di bonifica da ordigni bellici (Bob) convalidata dal Genio Militare, includono diverse fasi di intervento: dalla costruzione di una nuova recinzione e strada perimetrale, alla stabilizzazione del terreno, fino alla realizzazione di una nuova condotta consortile.

Fino alla fine di ottobre, le lavorazioni saranno portate avanti senza interferire con la normale operatività dello scalo, garantendo anche la preparazione per l’accoglienza del G7. Alcune fasi dei lavori si svolgeranno di notte per accelerare il completamento. Il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione sta monitorando l’avanzamento sia dal punto di vista finanziario che amministrativo.

Se il cronoprogramma verrà rispettato, i lavori di collegamento tra la nuova e la vecchia pista saranno completati entro 120 giorni, con la consegna finale prevista per fine gennaio 2025. Tuttavia, condizioni meteo avverse o altri eventi imprevedibili potrebbero influire sulle tempistiche.

L’Assessore D’Annuntiis ha sottolineato l’importanza di questo progetto, rispondendo alle critiche e alle preoccupazioni sollevate da chi aveva messo in dubbio la partenza dei lavori. «Questa giunta regionale ha sempre lavorato per garantire la sicurezza e l’efficienza dello scalo abruzzese, che sarà ora in grado di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti, diventando un importante snodo per i voli intercontinentali», ha dichiarato.