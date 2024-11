Aids: all’Aquila open day per la prevenzione

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:ven 29 nov, 2024L’Aquila – Allarme Aids: casi in aumento e diagnosi tardive – Anche l’Abruzzo, come altre regioni, registra dati preoccupanti: nel 2023 l’incidenza ? stata di 3,5 casi ogni 100.000 abitanti – precisa la nota online. La Asl 1 Abruzzo, di fronte a questo quadro per nulla rassicurante, si mobilita nel segno della prevenzione attraverso il reparto di malattie infettive dell’ospedale dell’Aquila, diretto dal dott. Alessandro Grimaldi che, affiancato dal dott. Arturo Ciccullo, ha organizzato un open day che si terr? domenica prossima primo dicembre all’interno dell’ambulatorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie alla collaborazione con il Laboratorio analisi, diretto dalla dott.ssa Patrizia Frascaria, sar? possibile effettuare test sierologici per la ricerca di HIV, sicuri, anonimi e gratuiti e senza necessit? di prenotazione, presentandosi direttamente in ambulatorio dalle ore 9 alle 13. L’open day si terr? in occasione della celebrazione della giornata mondiale dell’Aids, dedicata alla prevenzione, che cade proprio domenica prossima – viene evidenziato sul sito web. Per informazioni si pu? chiamare il numero 0862-368511. I medici del reparto terranno colloqui per illustrare i rischi legati all’infezione e le strategie di prevenzione pi? efficaci – Particolare importanza, tra gli altri aspetti, verr? data alla PrEP, la profilassi per l’infezione da HIV, disponibile anche in Italia e prescritta dagli specialisti infettivologi. La Asl della provincia di L’Aquila, diretta dal manager Ferdinando Romano, attribuisce grande importanza alla questione-prevenzione, sostenendo appieno iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione come quelle di domenica prossima – viene evidenziato sul sito web. I dati dello scorso anno sull’Aids a livello nazionale restituiscono un colpo d’occhio pi? che preoccupante: 2.349 nuovi casi l’anno, i due terzi con diagnosi tardive e oltre la met? relativa a persone over 40. La conseguenza di questo trend ? che, al momento della diagnosi, il 66% delle persone colpite dalla malattia presenta condizioni di significativa compromissione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Soprattutto tra i giovani c’? la necessit?”, dichiara Grimaldi, “di non abbassare la guardia e di acquisire piena consapevolezza dei rischi – Occorre una maggiore sensibilit? nei controlli, che vanno fatti in modo costante e periodico, senza attendere la comparsa dei sintomi che rende molto pi? difficile impostare terapie che possano contrastare efficacemente la malattia – viene evidenziato sul sito web. L’auspicio ? che vi sia ampia adesione al nostro open day di domenica prossima”

