Aids: sabato convegno nazionale all’Aquila

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:gio 19 set, 2024L’AQUILA – In Italia, nel 2022, pi? di 2000 nuove infezioni Aids, di cui un terzo diagnosticate gi? in fase avanzata: l’Hiv, passato in secondo piano sui Media, ? ancora una patologia di largo impatto e l’Abruzzo ? la terza regione per incidenza di nuovi casi – precisa il comunicato. Il tema, insieme a quello delle nuove terapie, sar? al centro del congresso nazionale ‘HIV clinical prAQtice’, in programma all’Aquila, sabato 21 settembre, a partire dalle ore 9 al centro congressi “Luigi Zordan”, in piazza San Basilio – recita il testo pubblicato online. Al convegno, promosso dal dott. Alessandro Grimaldi, direttore del dipartimento medico della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e direttore del reparto di malattie infettive del San Salvatore, prenderanno parte giovani infettivologi, medici di base e specialisti di diverse regioni italiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa rientra nelle molteplici azioni a largo raggio intraprese da tempo dalla direzione aziendale, guidata dal manager Ferdinando Romano, in materia di prevenzione sul territorio provinciale – si apprende dalla nota stampa. I lavori saranno articolati secondo un format ibrido poich? tratteranno le specifiche problematiche sia con presentazioni frontali sia con argomenti ‘focus’ riservati a piccoli gruppi – Gli spazi di analisi e approfondimento coinvolgeranno ricercatori provenienti da alcune delle maggiori universit? italiane e medici ospedalieri specializzati nella cura dell’infezione da HIV, coordinati dal dott. Alberto Borghetti, professore del reparto malattie infettive dell’Universit? di Pisa e dal dott. Arturo Ciccullo, dirigente medico di malattie infettive di L’Aquila – Nel congresso verr? dato ampio spazio ai nuovi approcci terapeutici e a una visione della terapia antiretrovirale sempre pi? incentrata sulle necessit? delle persone affette dall’ infezione – “L’obiettivo del congresso”, dichiara Grimaldi, “? veicolare il messaggio sulla necessit? di una diagnosi precoce in modo da iniziare una terapia efficace e ben tollerata – si apprende dal portale web ufficiale. E’ significativo che il convegno nazionale si tenga all’Aquila, capoluogo di una Regione come l’Abruzzo che, in base ai dati dell’Istituto superiore di Sanit?, registra la maggiore incidenza di nuove infezioni dopo Lazio e Toscana, con una percentuale di 3,9 casi ogni 100.000 abitanti.”

