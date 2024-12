Al Teatro dei Marsi il mondo della scuola incontra la grinta dello sport, i campioni del Settebello protagonisti dell’evento “La Scuola e lo Sport: conflitto o collaborazione?”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Balsorio: “Il 17 dicembre, la città ospiterà i pallanuotisti del Settebello, accompagnati dal loro allenatore Alessandro Campagna – Le esperienze dirette di insegnanti, tecnici sportivi e atleti saranno al centro del nuovo progetto nato in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e con il Centro Italia Nuoto”. Sul palcoscenico del Teatro dei Marsi, il prossimo 17 dicembre, le storie di vita e di sport di coloro che sono diventati i protagonisti di vittorie nazionali ed internazionali, trasformando in energia positiva il sale delle loro sconfitte, saranno al centro di un grande evento pubblico, patrocinato dal Comune di Avezzano e dalla Federazione Ita liana Nuoto – aggiunge testualmente l’articolo online. A partire dalle ore 11, gli atleti del Settebello, Nazionale italiana ma schile di Pallanuoto, assieme al loro allenatore Alessandro Campagna, saranno i relatori d’eccezione dell’iniziativa “La Scuola e lo Sport: conflitto o collaborazio ne?”, coordinata dal vicesindaco con delega all’istruzione e alle politiche scolastiche, Domenico Di Berardino, dalla consigliera comunale Concetta Balsorio e dal Cen tro Italia Nuoto, che ha voluto fortemente questo evento e che gestisce la piscina comunale di Avezzano da anni, con brillanti risultati – precisa la nota online. La manifestazione è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori di primo e di secondo grado della città e si propone di dare anche un rinnovato impulso a tutto il movimento della pallanuoto nel territorio della Marsica e dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Al centro del progetto, c’è la volontà di creare assieme agli attori protagonisti del mondo della scuola e di quello dello sport, una nuova filosofia d’intesa, che punti a valorizzare ancora di più i talenti dei nostri giovani – precisa la nota online. – spiega l’amministratrice, che presiede anche la Commissione Pari Opportu nità – Troppo spesso, infatti, li carichiamo di una grossa responsabilità, ripetendo che saranno loro, un giorno, a dover prendere decisioni importanti per la crescita della so cietà. Ebbene, prima di consegnare ai ragazzi la chiave di volta del loro futuro, noi adulti dovremmo accompagnarli per bene nel loro percorso di crescita e di formazio ne: vanno guidati nel mondo”. Da questo punto di partenza, è nato il progetto-dibatti to che ha lo scopo di approfondire le dinamiche positive e negative che spesso saltano fuori quando si incontrano scuola e sport. Dal Centro Italia Nuoto sono state coinvolte per l’evento anche numerose realtà di pallanuoto del Pescarese – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Impossibile che que sti due mondi, che sono molto vicini nelle vite dei giovani, non s’influenzino a vicen da – – spiega Roberta Frizzi, direttore sportivo delle squadre agonistiche del Centro Italia Nuoto – Siamo noi adulti, nelle vesti di insegnanti e allenatori, a dover aiutare i ragazzi a dare il giusto peso e le giuste misure ai loro obblighi e alle loro passioni. Come società gestrice dell’impianto, porteremo ad Avezzano un evento di carattere nazionale, con voci e testimonianze uniche, di atleti che in tante occasioni hanno scrit to la storia”. “Da amministratrice, insegnante e anche allenatrice – conclude Balsorio – ho avuto modo di toccare le due facce della stessa medaglia, che è quella della formazione di persone oneste, corrette e rispettose, che sanno lavora- re sulla loro autostima, assor bendo il meglio dalla società. Questo progetto vuole essere un passo concreto verso un’alleanza più proficua tra scuola e sport: il 17 dicembre, faremo dialogare in manie ra intelligente impegni scolastici e sportivi – precisa il comunicato. La domanda a cui proveremo a rispondere tutti assieme sarà: come potenziare la rete di supporto agli studenti-atleti?”. L’e vento è aperto anche a docenti, dirigenti scolastici, allenatori, atleti e genitori – aggiunge la nota pubblicata. Tra i temi trattati, ci saranno sicuramente la gestione del tempo, il ruolo della scuola, la funzione dello sport nell’educazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

