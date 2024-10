Al via da domani le vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid 19

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Da domani inizia la campagna di vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid della Asl di Teramo, così come disposto dalla Regione – Il Servizio di igiene e sanità pubblica ha allestito un centro vaccinale dedicato in contrada Casalena e organizzato sedute dedicate nelle sedi di Silvi, Roseto, Giulianova, Atri, Tortoreto, Montorio e Nereto – Inoltre ci si potrà immunizzare contro l’influenza e il Covid nelle Uccp (modalità, luoghi e orari sono specificati nelle tabelle allegate). Collaboreranno alla campagna anche i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e i farmacisti – precisa la nota online. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi – 6 anni – E’ possibile inoltre immunizzarsi anche in abbinamento ad altre vaccinazioni, fra cui quella anti-Covid-19. “L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica a livello mondiale, le persone fragili sono maggiormente soggette a forme gravi ma tutta la popolazione può sviluppare serie complicanze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Raccomandiamo alla popolazione di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale, soprattutto agli anziani e alle categorie a rischio – riporta testualmente l’articolo online. La raccomandazione riguarda anche il Covid”, commenta il direttore generale, Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. “La Asl si è rifornita di diversi tipi di vaccini in modo da fare una somministrazione calata sulla storia clinica del soggetto”, spiega Marina Danese, direttore della Uoc Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica, “per le categorie citate nella circolare ministeriale della campagna ‘24-‘25 la vaccinazione è gratuita – La Asl ha allestito tutta una serie di punti di erogazione per facilitare l’adesione della popolazione”. SEDI ED ORARI Ufficio stampa ASL TERAMO 9.10.2024

