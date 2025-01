Al via il 27 gennaio il percorso formativo gratuito dedicato alle famiglie con figli nello spettro autistico

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il comune di Avezzano (Domenico Di Berardino – Settore sociale) in collaborazione con la Fondazione ANFFAS di Avezzano, annuncia l’avvio di un percorso formativo informativo gratuito rivolto alle famiglie con figli affetti nello spettro autistico – recita il testo pubblicato online. Il corso fa parte di un progetto più ampio denominato INCLUDIAMO, finanziato dalla Regione Abruzzo e in partnership con vari enti pubblici e privati della Provincia di L’Aquila, che vede altre attività a favore di bambini con autismo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa prenderà il via il 27 gennaio e si pone l’obiettivo di fornire supporto concreto ai genitori, offrendo strumenti pratici per affrontare il quotidiano con maggiore serenità e consapevolezza – si apprende dal portale web ufficiale. Il percorso si articola in una serie di incontri formativi tenuti da esperti qualificati facenti parte del “Consorzio La Rosa Blu” che organizza corsi a livello nazionale sul settore della disabilità con focus su due tematiche fondamentali: • La gestione dei comportamenti problema: strumenti e strategie per comprendere e gestire situazioni difficili – precisa la nota online. • Affettività e sessualità nelle persone con autismo: un tema spesso complesso, ma essenziale per il benessere e la crescita dei ragazzi – programma è articolato in giornate on line e in presenza con le seguenti tempistiche: Lunedì 27 gennaio 2025 dalle ore 17.00 alle ore 19.00: Titolo “Perché fa così?” • Comprendere la funzione del comportamento Mercoledì 5 febbraio 2025 dalle ore 17.00 alle ore 19.00: Titolo “Imparo a chiedere ciò che desidero invece di…” Prime strategie di intervento sul comportamento problema: la comunicazione Come esercitare le abilità comunicative nel contesto domiciliare Venerdì 14 febbraio 2025 dalle ore 17.00 alle ore 19.00: Titolo “Come creare contesti nutrienti” • Come gestire spazi e tempi nella vita quotidiana • Come creare e gestire routine familiari • Come ampliare le attività di tempo libero • Il contesto allargato: come prepararsi ad andare al supermercato, in vacanza… Venerdì 28 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (in presenza): Titolo “Esempi pratici di gestione del comportamento nel contesto familiare” • Verranno presentati e discussi esempi di comportamenti problema e di loro gestione Sabato 1° marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (in presenza): Titolo “Quando c’è il comportamento: emozioni, pensieri, desideri…” • Riconoscere quanto i propri pensieri ed emozioni possono influire sull’interazione con il ragazzo e la gestione del comportamento Sabato 8 marzo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (in presenza): L’effettività e la sessualità per le persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo Il percorso formativo è gratuito e rappresenta un’importante occasione per i genitori di sentirsi supportati nel loro compito educativo, condividendo esperienze e apprendendo nuove competenze utili per migliorare la qualità della vita familiare – si apprende dalla nota stampa. Le parti del percorso da svolgere in presenza si terranno ad Avezzano – Il luogo verrà comunicato dagli organizzatori a tutti gli iscritti. Modalità di iscrizione Le famiglie interessate possono iscriversi accedendo al seguente link: https://docs.google – recita la nota online sul portale web ufficiale. com/forms/d/e/1FAIpQLSdeT-fBojCbj9pR7hP38i5pVaJoEvAVw5uJbZUKPOPmj9Q9-Q/viewform Per ulteriori informazioni sul progetto, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Associazione: www.anffasavezzano – it. Un’iniziativa per costruire insieme un futuro migliore Questo percorso formativo intende rispondere alle esigenze delle famiglie, fornendo strumenti concreti per affrontare sfide quotidiane e promuovendo una rete di supporto che possa accompagnarle nel loro percorso di crescita – si legge sul sito web ufficiale. Progetto “Includiamo”, Finanziato con fondi regionali per il supporto alle persone con autismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Finanziato dalla Regione Abruzzo in partnership con il Comune di Avezzano e Fondazione ANFFAS di Avezzano, Organizzato da Consorzio La Rosa Blu, leader nella formazione sul tema della disabilità

