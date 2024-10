Alba Adriatica: Sequestrati 8 Kg di Hashish con marchio di Vodka

Nel pomeriggio di ieri 28 ottobre 2024, in Alba Adriatica (TE), nell’ambito di mirati controlli finalizzati a contrastare l’attività di spaccio di droga, i Carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato una serie di controlli e perquisizioni che hanno portato al rinvenimento e sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma, infatti, all’interno di un garage nella disponibilità di un pregiudicato residente sulla costa, hanno rinvenuto e sequestrato 8 (otto) kilogrammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, suddivisa in 80 panetti del peso di 100 gr. ciascuno, recanti la scritta di una nota marca di vodka.

A seguito del rinvenimento di quanto sopra, i Carabinieri hanno arrestato il cit. pregiudicato, un 26enne italiano, per l’ipotesi di reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Teramo a disposizione della locale Procura della Repubblica.