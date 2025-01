“Alberi, Alberi, Alberi”: passeggiata, spettacolo, degustazione

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Domenica 26 gennaio 2025, il borgo di Arsita (TE) ospiterà “Alberi Alberi Alberi”, un evento gratuito dedicato alle famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Organizzato dalla Proloco di Arsita, in collaborazione con la Coop. Masserie del Parco e la Compagnia dei Merli Bianchi, l’evento prevede una giornata all’insegna della natura, del teatro e dei sapori locali – Il programma inizia alle 9:30 con una passeggiata guidata nel borgo, accompagnata da panorami mozzafiato sul Monte Camicia e curiosità sulla storia locale – A seguire, alle 11:00, uno spettacolo teatrale immerso nell’ambiente naturale, curato dalla Compagnia dei Merli Bianchi – aggiunge la nota pubblicata. Infine, alle 12:30, i partecipanti potranno gustare una selezione di prodotti tipici, tra cui il celebre Pecorino di Farindola – si legge sul sito web ufficiale. Dettagli pratici: Quando: 26 gennaio 2025, ore 9:30 Dove: Arsita, provincia di Teramo Quota di partecipazione: Gratuita (prenotazione obbligatoria, massimo 15 posti) Come partecipare: Prenotazioni al numero 328 1415897 (anche WhatsApp). Un’occasione da non perdere per immergersi nella cultura e nei sapori d’Abruzzo!

