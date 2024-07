All’aria aperta si potranno allenare tutti, anche bambini e persone con disabilità: mercoledì verrà svelata la nuova area fitness omologata di Avezzano

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La consigliera comunale Concetta Balsorio: “Mercoledì inaugureremo nuovi modi e modalità di vivere e riscoprire la nostra meravigliosa pineta – Questa è l’estate del benessere: abbiamo realizzato tanti nuovi spazi sportivi in città, per riqualificare i quartieri e migliorare la qualità della vita”. Dal campo da basket in arena, inaugurato un paio di settimane fa, alla nuovissima area fitness all’aperto della città di Avezzano, immersa nel verde della pineta: ossigeno sia per il corpo che per la mente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il prossimo mercoledì, 24 luglio, verrà svelato, alle ore 10, un nuovo spazio sportivo inclusivo, omologato e sicuro per gli allenamenti, composto da un circuito a corpo libero, da postazioni con macchine per allenamento isotonico e cardio e da 9 attrezzature specifiche – È la consigliera comunale Concetta Balsorio a raccontare la genesi del progetto: “Si tratta di un altro patto stretto con la città e mantenuto – – spiega – Tanti cittadini, infatti, ci avevano richiesto uno spazio dove poter fare attività motoria all’aperto, che fosse a due passi dall’abitato, ma anche idoneo e strutturato – riporta testualmente l’articolo online. Nella nuova area fitness che inaugureremo mercoledì, ci si potrà allenare addirittura in 24 e tutti in contemporanea”. L’idea progettuale nasce dalle finalità contenute nel protocollo d’intesa sottoscritto dall’Anci e dal Coni, con il quale si è approvato un Piano d’Azione recepito dai Comuni, per la messa a sistema, l’allestimento e il recupero di attrezzature, servizi e attività sportive nei parchi urbani – Tra le missioni del piano, figurava anche il progetto “Sport nei Parchi”. La società Sport e Salute Spa ha emanato tempo fa un avviso relativo, proprio per la ricerca e lo sviluppo nei territori comunali di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Comune di Avezzano ha risposto al bando, presentando il proprio progetto e ottenendo il finanziamento – riporta testualmente l’articolo online. Grazie all’investimento, sono state allestite e sistemate nella pineta attrezzature che possono essere utilizzate da tutta la cittadinanza, adatte a qualsiasi età e fruibili anche da persone con disabilità. “Avremo a disposizione un modo alternativo di stare bene, in forma e in salute: allenandosi all’aria aperta, le persone riscopriranno il valore di luoghi della città su cui stiamo scommettendo con impegno e dedizione, prendendocene cura, come sta avvenendo per lo Stadio comunale dei Pini”, conclude la consigliera comunale, che invita tutti i cittadini all’inaugurazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

