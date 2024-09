Caso di Dengue (e zanzare positive) a Ortona: partono le disinfestazioni

In seguito a catture positive di zanzare e alla segnalazione di un caso probabile di Dengue nel comune di Ortona, l’Assessorato regionale alla Sanità, sotto la guida di Nicoletta Verì, ha ordinato una serie di misure preventive in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Chieti e il Commissario di Governo della città.

La Regione Abruzzo ha dato mandato di attuare il Piano Nazionale di Prevenzione e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020/2025, con interventi immediati di disinfestazione, volti a contenere il proliferare della zanzara tigre, vettore del virus. L’obiettivo è quello di prevenire la trasmissione del virus, eliminando i siti di riproduzione delle zanzare nelle aree pubbliche e private e riducendone la densità. Tra le azioni previste, il comune di Ortona ha già incaricato la società Eco.Lan di eseguire:

Trattamenti di disinfestazione per tre giorni consecutivi nel raggio di 200 metri dai luoghi frequentati dal paziente infetto;

Trattamenti larvicidi su caditoie, tombini e bocche di lupo;

Rimozione dei focolai larvali;

Maggiore cura della pulizia delle strade e gestione dei rifiuti.

I trattamenti di disinfestazione avranno luogo nei giorni 28, 30 settembre e 1 ottobre, a partire dalle ore 3 del mattino, in via Roma, via Costantinopoli e via Cervana. Inoltre, sarà intensificata la pulizia delle aree verdi e abbandonate.

L’Assessorato raccomanda ai cittadini di adottare alcune precauzioni per ridurre il rischio di punture da parte della zanzara tigre, come l’uso di repellenti e l’evitare ristagni d’acqua nei propri giardini e balconi.