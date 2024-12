Altri interventi del Comune di Avezzano sulla viabilità cittadina: nuovi marciapiedi in Via Buozzi e nuovo asfalto in Via Salgetella, zona Via Sant’Andrea

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Non si ferma, nonostante il periodo prenatalizio, il programma di interventi sulla viabilità interna di Avezzano programmati e previsti dall’Amministrazione comunale – si apprende dalla nota stampa. Due opere, infatti, sono partite pressoché in contemporanea in due zone della città molto frequentate e trafficate, per ragioni diverse fra loro, e che necessitavano di una riqualificazione con contestuale messa in sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Il primo lavoro è in corso di esecuzione su Via Buozzi – L’intervento riguarda il totale rifacimento dei marciapiedi dall’incrocio con il vicino liceo scientifico, fino all’imbocco del sottopassaggio di Via L’Aquila, ormai, tra l’altro, riaperto e perfettamente agibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’intervento porterà ad avere nuovi marciapiedi perfettamente in piano, con cigli adeguati e antiscivolo che consentiranno il transito, soprattutto ai tantissimi studenti che vi passano ogni giorno, senza alcun problema di sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Un intervento, quindi, che ha a completare la totale sistemazione di quell’area che comprende al suo interno le scuole della zona e il sottopasso di Via L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Contemporaneamente, poi, sono partiti i lavori di completo rifacimento dell’asfalto su Via Salcetella, una strada trafficata che incrocia Via Sant’Andrea – viene evidenziato sul sito web. Anche in questo caso l’0intervento è stato motivato dalla necessità di riqualificare quella strada, molto trafficata soprattutto nelle ore diurne, che incrocia la utilizzatissima Via Sant’Andrea, e contestualmente rimettere in sicurezza sua l’arteria che la zona nel suo complesso – recita il testo pubblicato online. Entrambi i lavori, stando ai programmi dell’Amministrazione e sentite le ditte che stanno operando, dovrebbero essere conclusi prima di Natale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

