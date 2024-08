“Amico una volta, amico per sempre”: Petrocchi a Biondi. Incontro tra il sindaco e il cardinale, che ieri ha concluso il suo ministero di Arcivescovo dell’Aquila

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“La nostra ? un’amicizia leale e onesta – viene evidenziato sul sito web. Chi ? amico per una volta, lo ? per sempre e potete sempre contare su di me”. Queste le parole pronunciate dal cardinale Giuseppe Petrocchi, che stamani ha incontrato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a Palazzo Margherita – si legge sul sito web ufficiale. Ieri il cardinale Petrocchi ha concluso il suo ministero di arcivescovo dell’Aquila, dopo 11 anni di guida della Chiesa cittadina e del territorio di competenza della curia – viene evidenziato sul sito web. All’incontro erano presenti il vicesindaco Raffaele Daniele e monsignor Antonio D’Angelo che, dopo due anni da ausiliare e uno da coadiutore, da ieri ? ufficialmente l’arcivescovo metropolita dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “Mi auguro che, con il nuovo vescovo, che ha avuto tutto il tempo di entrare nelle articolazioni non semplici delle nostre attivit? – ha proseguito Petrocchi, facendo riferimento proprio a D’Angelo – il rapporto continui nella sintonia e nel rispetto reciproco e possa trovare forme inedite in attesa del Giubileo, che vede nella Perdonanza e nella Bolla di Papa Francesco per l’indizione del Giubileo, che cita Celestino V e la ‘grande Perdonanza’, un elemento centrale in vista dell’Anno Santo di Roma del 2025.“Bisogna puntare sulle sinergie e presentarsi all’esterno del nostro territorio nel segno di una convergenza – ha osservato ancora il cardinale – in cui sono rispettate le competenze dei vari soggetti in campo, perch? ognuno deve portare il proprio contributo, dando con chiarezza quel segnale di coralit? che ? fondamentale per chi ci governa e per chi ci guarda al di fuori dei confini cittadini”.Ricordando la visita di Papa Francesco, che, su invito dell’arcivescovo emerito dell’Aquila, ha aperto la Porta Santa della basilica di Collemaggio il 28 agosto 2022, il cardinale Petrocchi ha sottolineato come il Pontefice abbia nel cuore L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “La conosce – ha aggiunto – e la apprezza, come manifestato di recente nella ‘Visita ad limina’ con i vescovi dell’Abruzzo e del Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo aspetto va costantemente promosso”.“Riprendiamo con determinazione la questione della ricostruzione delle chiese – ha dichiarato il sindaco Biondi – abbiamo predisposto e sollecitato una modifica della normativa vigente, in modo da permettere alla diocesi aquilana di assumere il ruolo di stazione appaltante, circostanza che auspicabilmente comporter? una contrazione dei tempi – aggiunge la nota pubblicata. Dopo la Perdonanza di quest’anno, chiederemo di allestire un tavolo sull’edilizia religiosa, anche alla luce della nuova previsione normativa – si apprende dal portale web ufficiale. Per quanto ci riguarda direttamente, l’attenzione su questo argomento ? massima, come dimostra il recente via libera dato dal Consiglio comunale alla realizzazione del nuovo complesso parrocchiale di San Giovanni Battista a Pile”.“Occorre recuperare i tempi nella ricostruzione – ha fatto eco il cardinale Petrocchi – perch? il fattore cronologico non ? secondario – Il tempo determina cambiamenti nella mentalit?, negli assetti relazionali e nel rapporto con le tradizioni e si rischia di perdere patrimonio ideale e civico per la ricostruzione integrale che non ? solo muraria – si legge sul sito web ufficiale. Purtroppo ci sono stati dei ritardi a causa della burocrazia”.“Continueremo a dialogare con il Governo – ha replicato il sindaco Biondi – affinch? si spinga di pi? sull’assistenza tecnica, incrementando la capacit? amministrativa degli enti di governo del territorio”.“Il cardinale Petrocchi ha fornito grandi insegnamenti qui all’Aquila – ha commentato il vicesindaco, Raffaele Daniele –. Ha elevato dal punto di vista etico la Chiesa aquilana, ne ha risanato i conti e ha portato il Papa in citt?. Va ringraziato, dando atto che il bilancio del suo mandato ? estremamente positivo”.Il sindaco dell’Aquila ha donato al cardinale lo storico sigillo della citt? dell’Aquila –

