Anas, la nota: MALTEMPO ABRUZZO: IN AZIONE PERSONALE E MEZZI ANAS PER GARANTIRE LA TRANSITABILITA’ SULLA PROPRIA RETE STRADALE

Anas, ultimissima sulla viabilità in Abruzzo dal sito web istituzionale: In azione mezzi spazzaneve e spandisale Personale e mezzi Anas sono impegnati da ieri nelle strade statali abruzzesi a causa delle forti nevicate che hanno interessato la rete di competenza sopra gli 8oo metri di altitudine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dal tardo pomeriggio di ieri le precipitazioni nevose hanno interessato la viabilità statale nelle provincie de L’Aquila, Pescara e Chieti ed in particolare le statali 83, 158, 696, 84, 614, 584, 487, 5 e 539, dove la transitabilità è stata sempre garantita grazie ai mezzi spazzaneve evitando disagi alla circolazione – Nelle prime ore di questa mattina Anas ha attivato i mezzi spandisale, per far fronte al notevole abbassamento delle temperature previsto e garantire la circolazione in sicurezza, con particolare attenzione alle arterie viarie che conducono alle località sciistiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il personale Anas garantirà il presidio costante sulla rete di competenza – si legge sul sito web ufficiale.

