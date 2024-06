Appenini for all alla Camera dei Deputati, plauso dell’amministrazione di Avezzano

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:I complimenti dell’amministrazione comunale Una giornata di enorme gratificazione quella vissuta dai responsabili di Appennini for all che sono stati invitati come relatori al convegno “Il turismo inclusivo come fattore di crescita” nella sala Regina a piazza Montecitorio, presso la Camera dei Deputati – precisa la nota online. Per l’organizzazione, nata con la missione di rendere la montagna accessibile a tutti e attivissima non solo in marsica, è intervenuto Mirko Cipollone, di fronte all’onorevole Simonetta Matone e a un pubblico attento – recita il testo pubblicato online. Cipollone ha raccontato le attività svolte in ambito di turismo inclusivo – recita il testo pubblicato online. Sono state oggetto di particolare attenzione le immagini relative alla scalata del Velino in joelette e il progetto “briganti e inclusivi” che hanno ricevuto elogi e complimenti da parte degli addetti ai lavori. Insieme alla squadra di Appennini for all erano presenti in sala il sindaco di Sante Marie Lorenzo Berardinetti, il sindaco di Massa D’Albe Nicola Blasetti, l’assessore del comune di Avezzano Emilio Cipollone, i ragazzi dell’associazione I Grifoni di Forme, Fabio Cofini vero protagonista della scalata al Velino e alcuni volontari che si sono sempre messi a disposizione per le uscite in joelette – si apprende dalla nota stampa. “Una enorme soddisfazione aver presentato Appennini for all in un luogo così importante e prestigioso come la Camera dei Deputati.” afferma Cipollone “L’invito è arrivato un po’ a sorpresa ma ho accettato subito con grande gioia perché lo considero come un premio al lavoro svolto fino ad ora – viene evidenziato sul sito web. I complimenti, poi, ricevuti per il lavoro fin qui svolto ci fanno capire che stiamo andando nella direzione giusta – si legge sul sito web ufficiale. Sono inoltre molto felice che ad accompagnarmi ci siano stati gli amministratori, i ragazzi dell’associazione I Grifoni, Fabio e i miei grandi conduttori di joelette perché abbiamo dimostrato che facendo rete tra pubblico, privato, associazionismo e volontariato si possono davvero raggiungere grandi risultati” Il convegno di ieri si è chiuso con la promessa tra tutti i relatori e le istituzioni presenti di continuare a lavorare in rete per l’inclusività e l’accessibilità con la finalità di rendere finalmente alla portata di tutti tantissime destinazioni turistiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’avezzanese Mirko e all’intero team di Appennini for all va il plauso dell’intera amministrazione comunale di Avezzano

