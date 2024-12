Apprezzamento della psicologa e criminologa Roberta Bruzzone per lo sportello per “Uomini Maltrattanti” del Comune di Avezzano: «Servizio più unico che raro in Italia»

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Un apprezzamento di quelli che conta, sostanziale potremo dire, da una delle massime esperte in tema di violenza sulle donne da parte degli uomini del nucleo familiare, soprattutto se fidanzati, compagni o mariti – precisa il comunicato. Roberta Bruzzone, sabato sera al Teatro dei Marsi di Avezzano, gremito in ogni ordine di posti, nell’ambito del suo spettacolo-inchiesta “Favole da Incubo”, nel quale tratta di casi sconvolgenti di cronaca che vedono vittime le donne, ha avuto parole di elogio per il servizio di ascolto “Uomini Maltrattanti” realizzato dal Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. La Bruzzone, infatti, ha parlato di un valido strumento che può aiutare gli uomini che riconoscono di avere problemi di rabbia, manipolazione, narcisismo e quant’altro alla base dei comportamenti violenti contro le donne, soprattutto loro compagne – si apprende dalla nota stampa. Un servizio più unico che raro in Italia, ha sottolineato la Bruzzone, dando una particolare valenza a questo sportello ideato e realizzato dalla Prefetto in pensione, Amalia Di Ruocco e dalla assessore comunale di Avezzano, Cinzia Basilico – recita il testo pubblicato online. Lo sportello del Comune di Avezzano rivolto agli uomini maltrattanti è uno sportello che può essere contattato tramite la mail uominimaltrattanti@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. avezznao – riporta testualmente l’articolo online. aq.it, in totale anonimato, lasciando i propri recapiti sui quali l’interessato sarà contattato da una psicologa specializzata che avvierà il percorso più idoneo – recita il testo pubblicato online. Insomma, nella lotta alla violenza sulle donne, quindi, il Comune di Avezzano ha realizzato uno sportello e una iniziativa all’avanguardia, che guarda alle donne colpite da maltrattamenti e violenze, ma partendo da chi questi comportamenti mette in atto come pratica costante – si apprende dalla nota stampa.

