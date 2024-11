Approvato dalla Regione il progetto “Punto Informa Giovani” del Comune di Avezzano nell’ambito dell’intervento “Abruzzo Giovani 2022”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Entra nella fase operativa il progetto “Punto Informa Giovani”, elaborato e presentato dal Comune di Avezzano alla Regione Abruzzo, nell’ambito dell’intervento regionale “Progetto Giovani 2022”. La Regione Abruzzo, infatti, ha comunicato nei giorni scorsi l’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento dello stesso progetto del Comune di Avezzano che si avvarrà anche di una partnership di un soggetto, già individuato, del terzo settore e che cofinanzierà l’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. «Questa è una nuova iniziativa, realizzata dall’Amministrazione comunale di Avezzano – afferma il Vicensindaco e assessore agli Affari Sociali Domenico Di Berardino – con la dirigente del Settore Affari Sociali, dottoressa Laura Ottavi, che va nella direzione di rendere Avezzano una città inclusiva e nella quale poter cogliere e sviluppare sempre di più e sempre meglio tutte le occasioni che portino crescita e lavoro». Il “Punto Informa Giovani” nasce per favorire la transizione scuola/università/lavoro dei giovani e la riduzione di giovani in condizione di Neet attraverso l’attivazione di un servizio integrato (Punto Informa Giovani) che offre supporto informativo, offrendo anche forme di sostegno più strutturate quali formazione e consulenza orientativa e accompagnamento al lavoro – riporta testualmente l’articolo online. I destinatari del progetto sono i giovani del territorio comunale tra i 14 e i 35 anni – Tra le attività previste per la realizzazione dei risultati attesi vi sono la costruzione di un’app interattiva per i giovani; la mappatura dei bisogni dei giovani tramite incontri con le scuole (per la fascia di età 14/19 anni) e utilizzo dei sociali (per la fascia 19/35 anni) e la costruzione di una rete territoriale con le scuole, le istituzioni e le associazioni di categoria – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto “Punto informa giovani” co sta un finanziamento di 25.000 euro, dei quali 20.000 con le risorse del FNPG – annualità 2022, e 5.000 direttamente dal Comune mediante l’utilizzo di una quota del Fondo Sociale Regionale – si apprende dalla nota stampa. A ciò vanno aggiunte le risorse che saranno messe a disposizione dal soggetto partner privato individuato per la co-progettazione e gestione delle attività (spazi per la realizzazione delle attività), individuato nell’Associazione Centro Famiglia Amore e Vita ETS-ODV con sede operativa in via Mons. D. Valerii, n. 28 ad Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/