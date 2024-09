Arrampicata sportiva: collaborazione tra Gollum Climbing Academy e Blockland per i giovani atleti

L’AQUILA – È partita ufficialmente mercoledì 4 settembre scorso la collaborazione tra Gollum Climbing Academy di Pescara e Blockland Climbing Center dell’Aquila per far crescere anche nel capoluogo di regione abruzzese i piccoli agonisti dell’arrampicata sportiva.

Grazie alla sinergia tra la società pescarese del coach aquilano Roberto Cantalini, pioniere dell’arrampicata in Italia e da anni tra i migliori tecnici del nostro Paese, e quella aquilana di Elias Iagnemma – atleta di livello mondiale, tra l’altro vincitore della Coppa Italia Boulder nel 2018, che lo scorso marzo è stato il primo italiano a chiudere il Burden of Dreams, il primo 9A boulder al mondo – la struttura di Via Berlinguer, all’Aquila, nel Nucleo industriale di Pile, da quest’anno ospiterà il vivaio dalle categorie Under 9 fino alla Under 17.

A completare la squadra dei tecnici, il giovane ma già esperto Massimo Di Odoardo, della Asd Geki di Sulmona (L’Aquila).

La palestra Blockland, tra le altre cose, può ospitare, come già fatto anche nel recente passato, competizioni ufficiali nazionali ed internazionali.

Mercoledì scorso, proprio alla Blockland, si sono allenati i nazionali Gollum, i fratelli Niccolò e Mattia Salvatore e Francesco Marchionni; Niccolò Salvatore è pronto per partire per i Campionati mondiali universitari in Slovenia, in attesa, a ottobre, della Coppa Europa Senior a Genova, mentre Mattia Salvatore, campione italiano boulder Under 20, e Francesco Marchionni andranno a giocarsela in Francia, a Troyes, ai Campionati europei giovanili.

Domani, sabato 7 settembre, invece, a Pescara, spazio all’attesissima riapertura della palestra della Gollum Climbing Academy – prima società italiana nel Boulder – nel centro sportivo “Le Naiadi”: l’open day inizierà alle ore 10, con prove gratuite dai quattro ai sessant’anni fino alle 12:30.

“Iniziamo oggi questo percorso, dopo la stagione passata in collaborazione con la Monkey’s Garage dell’Aquila, in quella che considero la migliore struttura boulder d’Abruzzo, la Blockland – ha affermato coach Cantalini -. E lo iniziamo con grande fiducia verso questo progetto, visto il nutrito gruppo di giovanissimi atleti, saliti da 5 a 14, un numero in continua crescita, che hanno scelto i nostri colori e che di fatto rappresentano il nuovo vivaio aquilano della Gollum Climbing Academy. L’obiettivo, tra gli altri, è consolidare l’agonismo nel capoluogo regionale”.

“Siamo pronti ad un anno pieno di novità e di emozioni che ci regaleranno questi ragazzi all’Aquila – ha commenta Iagnemma -. L’Abruzzo è stata una delle poche regioni italiane in cui per anni non ci sono state grandi possibilità per allenarsi in strutture adeguate, ma, nonostante questo, il bacino degli atleti e la loro qualità sono sempre stati grandi”.