Arresti per Furti d’Auto nella Provincia di Pescara

Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Nor di Pescara, insieme ai colleghi di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, hanno eseguito un’ordinanza del gip del Tribunale di Pescara per arrestare tre persone residenti in Campania. Gli individui sono accusati di aver costituito un’associazione dedita ai furti di auto nella provincia di Pescara. Le indagini, supportate da sistemi di videosorveglianza di Pescara e Montesilvano, hanno documentato sei furti di auto, tra cui Fiat Panda, Fiat 500 e una Lancia Y, effettuati tra marzo e luglio. I veicoli venivano rubati utilizzando chiavi elettroniche contraffatte. Dopo l’arresto, gli individui sono stati trasferiti in carceri in Campania.