Asl1, Casa mobile della salute: 4 mila visite fatte, ecco le altre tappe

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:ven 30 ago, 2024Viaggia spedito verso i 4000 accessi complessivi il poliambulatorio mobile della Asl 1 Abruzzo nel suo tour per la prevenzione che si spinge nel cuore delle periferie di tutta la provincia dell’Aquila – Fino ad oggi la ‘casa’ della salute mobile, partita il 20 maggio scorso da Carsoli, ha accumulato oltre 70 giornate operative nelle diverse localit? di Marsica, aquilano e area peligno-sangrina – si legge sul sito web ufficiale. Nel poliambulatorio mobile, fino al 5 ottobre prossimo, si potranno fare, gratuitamente e senza prenotazione, screening per la prevenzione dei tumori per mammella e colon retto (con distribuzione di appositi kit per ricerca sangue occulto) nonch? Pap test e Hpv test, spirometrie, controlli di nei sospetti ed elettrocardiogrammi – precisa la nota online. Una grande opportunit? soprattutto per i residenti dei Comuni pi? piccoli e decentrati del comprensorio provinciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di un’iniziativa, promossa dalla Regione e condivisa dall’azienda sanitaria, che si inquadra nel programma di prevenzione intrapreso dalla direzione Asl, guidata dal manager Ferdinando Romano, col quale ? l’istituzione sanitaria che si sposta nel centro di residenza dell’utente e non viceversa come accade di solito – Le tappe Il mezzo mobile della Asl si trova a Raiano (Piazzale casa comunale) dove rester? fino a domani, sabato 31 agosto e da luned? 2 settembre si sposter? a Scanno (palazzetto dello sport, area parcheggio), dove rester? fino al 5 prossimo – recita il testo pubblicato online. A seguire il poliambulatorio sar? a Castelvecchio Subequo (6-10 settembre, piazza primo maggio), Castel di Sangro (11-20 settembre, piazza 7 novembre 1943), Pescasseroli (21-27 settembre, via Rovereto, area parcheggio) e Pescocostanzo (28 settembre – 5 ottobre, Piazzale B. Croce, area parcheggio, nei pressi scuola media Sante di Rocco), dove concluder? il suo tour nella provincia – si apprende dal portale web ufficiale. I numeri Fino a mercoled? scorso, 28 agosto, il poliambulatorio ha registrato 3.805 accessi che, nel dettaglio, si sono tradotti in queste prestazioni: 2.699 elettrocardiogrammi, 1967 spirometrie, 711 controlli dei nei, 625 kit screening colon distribuiti, 452 mammografie e 410 Hpv – Pap test. Interessante, tra le altre voci, quella delle mammografie perch? indica una discreta attenzione della popolazione femminile per la prevenzione del seno ma sono significativi anche i riscontri numerici per kit colon e Hpv- Pap test. Va ricordato che i poliambulatori mobili, aperti dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal luned? al sabato, dispongono di attrezzature all’avanguardia, sale d’attesa, servizi igienici e accessi per persone con disabilit?.

