Asl1, Chirurgia: incremento del 20% degli interventi, tempi di attesa ridotti

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:ven 27 set, 2024L’Aquila – Tempi di attesa pi? brevi in chirurgia con l’aumento del 20% degli interventi: risultati raggiunti in pochi mesi dal reparto di chirurgia universitaria dell’ospedale dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. I numeri sono eloquenti: dalla met? febbraio al 15 settembre scorso l’unit? operativa, diretta dal prof. Fabio Vistoli, ha effettuato oltre 80 interventi, di cui 30 per chirurgia colica, 20 bariatrica, 5 stomaco, 15 di parete e 10 colecisti. Il forte impulso all’attivit? di sala operatoria ? dovuto all’utilizzo del robot da Vinci e all’ottimizzazione degli spazi operatori, frutto di una sinergia tra diverse professionalit? che coinvolge, tra gli altri, il prof. Franco Marinangeli, direttore del reparto di rianimazione e anestesia, il dott. Luigi Panella, direttore del blocco operatorio, il dott. Francesco Vacca, coordinatore degli anestesisti, e tutti gli infermieri dell’attivit? di sala operatoria – si apprende dal portale web ufficiale. L’incremento delle operazioni chirurgiche scaturisce dai continui investimenti, in tecnologie e personale, programmati e attuati dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – recita il testo pubblicato online. In particolare, l’introduzione del robot da Vinci, avviata con molto anticipo rispetto ad altre realt? sanitarie della Penisola, ha consentito di alzare l’asticella della qualit? delle prestazioni – precisa la nota online. Tempi pi? rapidi per gli interventi chirurgici, degenze pi? corte, minore sofferenza dei pazienti e costi sanitari ridotti sono gli effetti della chirurgia robotica coniugata con la professionalit? dei medici. L’attivit? col robot, tra l’altro, consente di investire sulla nuova generazione di chirurghi che, soprattutto con alcuni tipi di operazioni, ha la possibilit? di maturare l’esperienza necessaria per incentivare e affinare la preparazione professionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’incremento dell’attivit? di sala operatoria ha contribuito a rafforzare la mobilit? attiva della Asl provinciale di L’Aquila, elevando ancora l’indice di attrattivit? del reparto del San Salvatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il ritmo di interventi col robot, alla chirurgia universitaria, viaggia su numeri sostenuti e permetter? con ogni probabilit? di centrare l’obiettivo delle 100 operazioni fissato per il primo anno di utilizzo dei bracci meccanici – aggiunge la nota pubblicata. Va ricordato che l’unit? operativa ? stata la prima in Abruzzo ad effettuare, nel dicembre scorso, un intervento di chirurgia bariatrica che viene praticata sulle persone obese – si apprende dalla nota stampa. Attualmente il robot ? uno strumento operativo a disposizione di tutti i chirurghi della Asl 1 Abruzzo e viene utilizzato da diversi reparti, tra cui maxillo-facciale, otorino e ginecologia –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it