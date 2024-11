Asl1, Cura nel fine vita in terapia intensiva: incontro all’Aquila

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mer 06 nov, 2024L’Aquila – “Raccomandazioni di cura nel fine vita in Terapia Intensiva”: ? il tema dell’incontro in programma all’Aquila, domani, gioved? 7 novembre, alle ore 11.00 (aula San Basilio), al Centro congressi Luigi Zordan, organizzato dal Centro Regionale Trapianti Abruzzo e Molise della Asl 1 Abruzzo in collaborazione col Centro Nazionale Trapianti – precisa la nota online. Si tratta di un confronto su un argomento di grande attualit? che vedr? coinvolti relatori di alto profilo, tra cui don Renzo Pegoraro, Cancelliere della Pontificia Accademia della Vita, il dr. Luigi Riccioni dell’Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma ed il dr. Giuseppe Feltrin, direttore del Centro Nazionale Trapianti. La problematica e la sede del dibattito si legano anche al ruolo dell’ospedale San Salvatore che, attraverso il centro regionale trapianti, ? ormai uno snodo cruciale nella rete trapiantologica nazionale grazie alle continue azioni d’investimento in professionalit? e tecnologie, attuate dalla direzione aziendale guidata dal manager Asl Ferdinando Romano – riporta testualmente l’articolo online. All’incontro di domani parteciperanno i professionisti della Rete Trapiantologica abruzzese e molisana (Coordinamenti Aziendali e Ospedalieri per i Trapianti, Rianimatori, Neurologici, medici legali e direzioni sanitarie). La tavola rotonda, gestita dai direttori delle Terapie Intensive d’Abruzzo e Molise, consentir? un ampio scambio di esperienze e di vedute su una problematica rilevante e delicata – si legge sul sito web ufficiale. Importante, per l’organizzazione dell’incontro, il contributo dell’Universit? di L’Aquila e l’associazione V.A.Do – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra gli altri, per la Asl 1 Abruzzo, saranno presenti, il prof. Franco Marinangeli, direttore del reparto rianimazione dell’ospedale di L’Aquila, la dott.ssa Daniela Maccarone del centro regionale trapianti, la dott.ssa Roberta Mariani, coordinatrice trapianti Asl 1 Abruzzo e il prof. Fabio Vistoli della chirurgia dei trapianti d’organo del San Salvatore –

