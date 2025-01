Asl1, Donazioni di organi all’Aquila: prelevati fegato, reni e cuore per salvare vite

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:mer 15 gen, 2025L’Aquila – Doppio prelievo di organi all’ospedale dell’Aquila, frutto di due donazioni che hanno permesso alle persone riceventi di affrancarsi dalla malattia o di migliorare la propria qualit? di vita – viene evidenziato sul sito web. La prima donazione ? di sabato scorso da parte di un uomo di 66 anni, che era residente nell’aera peligno-sangrina, a cui ? stato prelevato il fegato, messo a disposizione dell’ospedale Gemelli di Roma per il trapianto – Dopo il decesso dell’uomo, avvenuto venerd? scorso nel reparto di rianimazione del San Salvatore, sono state attuate con tempestivit? tutte le procedure, coordinate dal Centro regionale trapianti dell’ospedale dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Il secondo prelievo, compiuto su un uomo di 69 anni, deceduto luned? scorso e residente nell’aquilano, ha riguardato i reni, trapiantati all’ospedale del capoluogo regionale abruzzese, il fegato, trasferito al Gemelli di Roma, e il cuore, trasportato a Bari con l’elicottero del 118 che assicura sempre un contributo fondamentale nella gestione della complessa macchina organizzativa del prelievo d’organi. All’ospedale aquilano sono arrivate le ?quipe chirurgiche dalle altre localit? per prendere in consegna gli organi e portarli nei centri deputati ad effettuare i trapianti – aggiunge la nota pubblicata. Il presidio del San Salvatore continua a svolgere il suo ruolo di polo d’eccellenza nella rete trapiantologica nazionale in virt? della collaudata professionalit? degli operatori sanitari e del sostegno assicurato dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – aggiunge testualmente l’articolo online. I medici del centro regionale trapianti ribadiscono la necessit? di continuare a promuovere la cultura della donazione, gi? a partire dalla dichiarazione di volont? al trapianto al momento del rinnovo della carta di identit?. Sono numerose e costanti le iniziative di sensibilizzazione della popolazione attuate dal centro regionale trapianti in piazze, scuole e luoghi di aggregazione sociale – si apprende dalla nota stampa.

