Asl1, Emodinamica Avezzano: tempi di attesa ridotti da 4 a un mese

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:mar 21 gen, 2025Avezzano – All’ospedale di Avezzano, per una coronografia o angioplastica, tempi di attesa ridotti da quattro a un mese – si apprende dalla nota stampa. Il dato riguarda il servizio di emodinamica che opera all’interno del reparto di cardiologia, diretto dal prof. Francesco Vetta – La marcata diminuzione dei tempi di attesa ? dovuta all’ampia e articolata riorganizzazione introdotta all’interno dell’unit? operativa con cui ? stata velocizzata anche l’erogazione di alcune prestazioni. La contrazione dei tempi di attesa dell’emodinamica ha gi? permesso di recuperare una significa quota di pazienti che in passato erano costretti a rivolgersi altrove per avere una coronografia o un’angioplastica – si legge sul sito web ufficiale. Il cambio di passo nell’assistenza ? testimoniato dai numeri: si ? passati da una media di 500 a 670 prestazioni – precisa il comunicato. Netto incremento anche nell’attivit? di elettrofisiologia che da 230 prestazioni ha toccato quota 340. Inoltre, per alcune patologie come lo scompenso cardiaco, ? stato adottato un nuovo modello organizzativo basato sulla telemedicina con cui, nel giro di alcuni mesi, si ? giunti ad assicurare un monitoraggio a distanza, direttamente a domicilio, per oltre 50 pazienti della Marsica – Con i dispositivi applicati al malato lo specialista riceve in ospedale le informazioni sui parametri clinici e pu? intervenire confermando o cambiando la terapia a seconda delle necessit?. Oggi peraltro, in virt? delle nuove tecnologie, la cardiologia di Avezzano ? in grado di intervenire con ampio anticipo e di cogliere, anche un mese prima, sintomi di peggioramento del paziente scompensato – L’ampio utilizzo di dispositivi elettronici ha prodotto riscontri importanti anche nel monitoraggio di pacemaker e defibrillatori impiantati: attualmente oltre 100 pazienti vengono assistiti e seguiti a distanza, evitando loro di recarsi in ospedale a fare file per sottoporsi a controlli e visite – si apprende dalla nota stampa. Va inoltre ricordato che la cardiologia dell’ospedale di Avezzano ? diventata centro di riferimento regionale per il trattamento dell’amiloidosi TTR, una malattia rara – si legge sul sito web ufficiale. Con questo riconoscimento da parte della Regione il presidio ha assunto un ruolo di primo piano nel trattamento della patologia visto che in Abruzzo oggi c’? un solo centro, situato nella costa, abilitato alla cura della malattia – viene evidenziato sul sito web. “La crescita di tutto il reparto”, dichiara Vetta, “? da ricondurre, oltrech? alla professionalit? e all’affiatamento di tutti gli operatori, agli sforzi compiuti dalla direzione aziendale, guidata dal Manager Ferdinando Romano, nel potenziamento di tecnologie e strumenti”

