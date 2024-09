Asl1, Fino al 31 dicembre alcuni esami gratuiti in farmacia

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:mer 04 set, 2024L’AQUILA – Da oggi, fino al 31 dicembre prossimo, sar? possibile fare in farmacia, gratuitamente, previa valutazione del medico prescrittore, holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma e vaccinazione covid oltre a monitoraggio di terapie per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco); a breve, inoltre, si potr? eseguire anche la ricerca del sangue occulto nelle feci – precisa il comunicato. E’ una nuova opportunit? per gli utenti, denominata ‘farmacia di comunit?’, che scaturisce da una delibera della Giunta regionale d’Abruzzo (n. 376 del 2024) finalizzata, in sostanza, a rendere pi? semplice l’accesso del cittadino ad alcune prestazioni e a ridurne le liste d’attesa – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa, avviata a titolo sperimentale, viene attuata in Abruzzo e nelle altre regioni d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Nella Asl della provincia di L’Aquila hanno aderito al progetto 87 farmacie su un totale di 141. L’utente potr? fare gli esami indicati – holter pressorio e cardiaco, Ecg, vaccinazione covid, controllo terapie Bpco – presentando l’impegnativa, prescritta su ricetta rossa o ricetta bianca intestata, del medico di famiglia o del pediatra, senza necessit? di prenotazione al Cup. La nuova modalit? di accesso, introdotta dalla Regione, ? stata realizzata dalla direzione aziendale della Asl della provincia di L’Aquila, diretta dal manager Ferdinando Romano, nell’ottica di una ulteriore, costante agevolazione nella fruizione di servizi sanitari, soprattutto nelle aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. La nuova opzione offerta ai cittadini ha l’obiettivo non solo di semplificare il canale di accesso dell’utenza per alcuni esami ma anche quello di consolidare le farmacie come parte integrante e qualificata della rete territoriale dei servizi sanitari – aggiunge la nota pubblicata. Nel comprensorio della Asl 1 Abruzzo, delle 87 farmacie aderenti 40 sono urbane (situate in centri con pi? di 5.000 abitanti) e 47 rurali (ubicate in localit? con meno di 5.000). L’erogazione a titolo gratuito delle prestazioni indicate avr? particolare importanza nei centri della provincia pi? piccoli e periferici dove, generalmente, l’accesso alle prestazioni ? meno agevole – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’avvio della ‘farmacia di comunit?’ rientra negli accordi presi in precedenza, a livello nazionale, tra governo, regioni, Federfarma e Conferservizi Assofarm per migliorare l’assistenza nel territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. I fondi per attuare l’iniziativa a titolo sperimentale ammontano a circa un milione e 200mila, stanziati per l’intera Regione – si apprende dalla nota stampa.

