Asl1, Il pediatra risponde: le convulsioni febbrili nei bambini, ecco i consigli per genitori

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:lun 12 ago, 2024Le convulsioni febbrili sono un fenomeno che pu? spaventare profondamente i genitori, soprattutto quando si verificano nei bambini piccoli – aggiunge la nota pubblicata. Per fare chiarezza su questo delicato argomento, la dottoressa Giuliana Nanni, specialista in Pediatria presso l’ospedale dell’Aquila, ha condiviso la sua esperienza e offerto preziosi consigli su come riconoscere e affrontare queste crisi – precisa la nota online. Nella video intervista, parte della rubrica “Il pediatra risponde”, la dottoressa spiega in modo chiaro cosa sono le convulsioni febbrili, quali segnali devono destare attenzione e come i genitori possono intervenire per proteggere i loro figli in caso di emergenza – si legge sul sito web ufficiale. Questo contributo rappresenta un’importante risorsa informativa per tutti coloro che desiderano essere preparati ad affrontare situazioni critiche con maggiore serenit? e consapevolezza – si apprende dal portale web ufficiale.

