Asl1, Influenza stagionale: 50 mila vaccinazioni in tutta la provincia

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:ven 17 gen, 2025L’Aquila – La campagna vaccinale contro l’influenza stagionale, nel territorio della provincia dell’Aquila, sta per chiudersi con un risultato migliore di quello dello scorso anno – recita il testo pubblicato online. Ad oggi, infatti, mentre ci si avvia verso la conclusione dell’attivit? di somministrazione, le vaccinazioni sono quasi 50.000 rispetto alle 50.300 dello scorso anno; ci? significa che il riscontro complessivo sar? superiore – recita la nota online sul portale web ufficiale. C’? stata quindi una buona risposta dell’utenza anche se l’obiettivo, ogni anno, ? cercare di spostare l’asticella sempre pi? in alto nell’intento di coinvolgere il maggior numero possibile di persone, nell’ambito dell’azione di prevenzione messa in campo dalla direzione Asl guidata dal manager Ferdinando Romano – recita il testo pubblicato online. Tra gli aspetti da evidenziare c’? quello che riguarda le persone ultra 65enni per le quali, ad oggi, le vaccinazioni sono state oltre 39.000. E’ un dato significativo dal momento che si tratta della fascia di popolazione potenzialmente pi? vulnerabile nel rischio di contrarre l’influenza – viene evidenziato sul sito web. La disponibilit? di dosi della Asl, all’inizio delle operazioni di vaccinazioni (il 10 ottobre scorso) era di 78.000, distribuite nella capillare rete operativa di ambulatori disseminati in tutta la provincia dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Nelle somministrazioni sono impegnati, congiuntamente e in una efficace sinergia, strutture e operatori della Asl, medici di medicina generale aderenti e farmacie convenzionate – si apprende dalla nota stampa. “Quest’anno”, dichiara il direttore del servizio di Igiene e sanit? pubblica della Asl, il dott. Enrico Giansante, “l’influenza ? molto virulenta e colpisce in modo diffuso come testimonia l’attuale picco di casi – aggiunge la nota pubblicata. Il nostro apparato operativo continuer? a funzionare a pieno regime fino alla fine della campagna e l’auspicio ? che vi possa essere un afflusso ancora pi? massiccio ai nostri ambulatori”.

