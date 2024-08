Asl1, L’Aquila, boom di trapianti d’organi, negli ultimi 2 mesi, al Centro regionale

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:ven 23 ago, 2024L’AQUILA – 29 organi trapiantati grazie alla donazione di 9 pazienti: eccellenti risultati, negli ultimi 2 mesi, per il centro regionale trapianti Abruzzo-Molise con sede all’ospedale di L’Aquila – In particolare, il periodo 20 giugno-20 agosto ha dato riscontri di grande rilevanza, dando un forte impulso a tutta l’attivit?, all’insegna di un’estate contraddistinta dalla generosit?. Un riscontro frutto del grande senso di altruismo di famiglie e donatori e della professionalit? e dell’impegno di chi lavora nelle Rianimazioni degli ospedali di L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti e Campobasso nonch? di tutta la rete trapiantologica regionale, coordinata dal Centro regionale trapianti Abruzzo e Molise, in costante dialogo con il Centro nazionale trapianti Operativo – riporta testualmente l’articolo online. 29, come detto, i trapianti, cos? suddivisi per tipologia d’organi: 5 cuori, 9 fegati, 1 polmone e 14 reni, di cui 12 trapiantati dall’?quipe del prof. Fabio Vistoli all’ospedale San Salvatore di L’Aquila che si conferma polo d’eccellenza in seguito agli investimenti e al potenziamento di strutture e risorse, assicurati dalla direzione della Asl provinciale di L’Aquila guidata dal Manager Ferdinando Romano – riporta testualmente l’articolo online. 2 dei reni prelevati sono stati messi a disposizione del Programma nazionale iperimmuni, nato per dare anche alle persone con difficile trapiantabilit? la possibilit? di beneficiare di un impianto d’organo – aggiunge testualmente l’articolo online. In virt? dell’atto di generosit? dei 9 donatori, tra giugno e agosto, 30 pazienti in tutta Italia hanno potuto migliorare la propria qualit? di vita – si apprende dal portale web ufficiale. L’unico neo del lusinghiero bilancio ? rappresentato dall’opposizione alla donazione per 4 pazienti deceduti che ha ridotto la possibilit? di trapiantare organi idonei – La mancanza di una dichiarazione in vita da parte del cittadino e l’opposizione dei familiari sono i fattori che impediscono il prelievo di organi destinati al trapianto – “Promuovere la cultura della donazione”, affermano i medici del Centro regionale trapianti di L’Aquila, “? un obiettivo cruciale affinch? tutti possano sentirsi partecipi di questo grande gesto di libert? e altruismo, a partire dalla dichiarazione di volont? al trapianto al momento del rinnovo della carta di identit?”.

