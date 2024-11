Asl1, Lotta alle dipendenze: tante iniziative per la giornata regionale

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:mar 12 nov, 2024L’Aquila – Lotta alle dipendenze patologiche: impegno a tutto campo della Asl 1 Abruzzo sul territorio provinciale in occasione della giornata regionale a tema, in programma domenica prossima 17 novembre, che vedr? mobilitati anche i servizi omologhi delle altre Asl abruzzesi. Nella provincia dell’Aquila, a partire dal 14 novembre, gare di calcio, tavole rotonde, incontri nelle scuole e nelle carceri, collaborazioni con istituzioni locali scandiranno le molteplici iniziative, organizzate e promosse dal Serd area L’Aquila della Asl1 Abruzzo, diretto dalla dott.ssa Daniela Spaziani. A dare il via alle serie di eventi organizzati dal Serd sar?, gioved? prossimo, un tavolo tecnico dal titolo: “Drinking suit: riflessioni sul tema” che coinvolger? sindaci, polizia municipale e protezione civile di Sulmona, Castel Sangro e Pratola Peligna, per analizzare i bisogni delle comunit? locali, attuare interventi di prevenzione alcologica e rafforzare la collaborazione tra enti. Venerd? 15 novembre, all’Aquila, allo stadio Gran Sasso d’Italia, si terr?, alle ore 17.30, un incontro di sensibilizzazione sulle dipendenze con i ragazzi dell’associazione “ASD Academy L’Aquila Calcio”; nell’occasione, l’associazione di volontariato Vides Spes, nell’ambito della collaborazione col Serd, proporr? un percorso esperenziale con l’uso di occhiali simulatori di ebbrezza alcolica a scopo di prevenzione e deterrenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il 17 novembre, alle ore 10, a Monticchio, nell’Area Sport, si terr? una partita di calcio con protagonisti ragazzi della categoria Esordienti della stessa associazione Asd Academy L’Aquila calcio – Nella Marsica, il 19 prossimo, si svolger? un incontro con i detenuti della Casa Circondariale di Avezzano con la proiezione di video didattici a tema, distribuzione di materiale informativo e dibattito finale – Al Museo delle Genti di Pescara, infine, il 18 novembre, tutti i Ser.D. abruzzesi, tra cui i Serd di L’Aquila e Sulmona, parteciperanno a un convegno regionale che intende evidenziare i percorsi formativi offerti dai Ser.D. ai giovani studenti negli Istituti d’istruzione superiore, in collaborazione con il corpo docente, nell’ottica del rafforzamento della rete con le ‘scuole che promuovono salute’. I tre Serd aziendali, da anni, portano avanti una fitta attivit? di prevenzione in modo sistematico e capillare, lavorando a stretto contatto con istituzioni locali e scuole, adottando approcci e modalit? il pi? possibile vicini e in sintonia con il mondo giovanile che ? il pi? esposto, per ragioni facilmente comprensibili, ai rischi delle dipendenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it