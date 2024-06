Asl1, Nuove apparecchiature donate al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:mar 18 giu, 2024L’Aquila – Questa mattina, presso il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, si ? svolta la cerimonia di donazione di alcune apparecchiature, grazie alla generosit? dell’associazione L’Aquila per la Vita e della Fondazione Carispaq. L’iniziativa, volta a migliorare la qualit? della vita dei pazienti e del personale sanitario, ha permesso l’acquisto di una cucina completa per il personale, tre postazioni di lavoro per i medici, l’allestimento dello studio del direttore e un salottino per i degenti, oltre ad altri mobili e suppellettili per il reparto stesso – riporta testualmente l’articolo online. Alla cerimonia erano presenti il Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia Asl 1 Alessandro Ricci, il presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, il Presidente dell’Associazione L’Aquila per la Vita Onlus Giorgio Paravano e l’Assessore alle politiche sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini – precisa la nota online. Questa donazione rappresenta un ulteriore passo avanti per il miglioramento dei servizi offerti dal nosocomio aquilano, confermando l’importanza della collaborazione tra enti e associazioni nella promozione della salute pubblica – si apprende dal portale web ufficiale.

