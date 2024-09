Asl1, Nuovi televisori per i piccoli pazienti del reparto pediatrico di Avezzano

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:mar 03 set, 2024Avezzano – Oggi l’ospedale di Avezzano ha ricevuto una donazione speciale: sette nuovi televisori con decoder, installati nelle stanze del reparto pediatrico grazie all’iniziativa “Avezzano Bimbi” promossa dall’amministrazione comunale – Il sindaco Giovanni Di Pangrazio, accompagnato dalla consigliera Federica Collalto, dal consigliere Domenico De Angelis e da altre autorit? locali, ha consegnato i dispositivi, con l’obiettivo di rendere pi? piacevole la degenza dei piccoli pazienti – precisa la nota online. La cerimonia ha ricevuto la benedizione del Vescovo Monsignor Giovanni Massaro – recita il testo pubblicato online. Presenti il Direttore generale ASL 1, Ferdinando Romano, il Direttore dell’agenzia sanitaria regionale Pierluigi Cosenza, il Direttore sanitario Alfonso Mascitelli e quello amministrativo Stefano Di Rocco, il dott. Donato Tacconella, il Capo dipartimento materno infantile Alessandra Di Fabio, il Primario di Pediatria Gianna Tollis, il direttore sanitario Lora Cipollone, il dott. Francesco Maccallini, medici, infermieri, educatori – precisa la nota online. Durante l’evento, ? stata ribadita l’importanza della collaborazione tra istituzioni per il benessere dei pazienti e l’attenzione verso il nuovo ospedale, il cui iter procede secondo i piani. Da oggi nella Pediatria di Avezzano i televisori saranno un piccolo alleato degli sforzi degli operatori per far vivere la permanenza forzata in nosocomio con il sollievo dei cartoni e delle trasmissioni preferite dai bambini.

