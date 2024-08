Asl1, Ospedale Avezzano: bagni in ogni stanza di degenza, lavori in corso a Ortopedia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:mar 13 ago, 2024Avezzano – Nuovi servizi igienici, per singole stanze di degenza, nei reparti dell’ospedale di Avezzano, attraverso la graduale attuazione di un piano che viene realizzato a tappe nelle diverse unit? operative – La direzione aziendale della Asl 1 Abruzzo, guidata dal manager Ferdinando Romano, negli anni scorsi ha predisposto uno specifico progetto per risolvere il disagio di bagni in comune, marcando un salto di qualit? sotto l’aspetto alberghiero e dell’assistenza – viene evidenziato sul sito web. Attualmente sono in corso i lavori a ortopedia dove saranno realizzati 5 bagni in altrettante stanze di degenza ed eseguiti altri lavori di adeguamento del reparto – recita il testo pubblicato online. In precedenza lo stesso tipo di intervento (5 nuovi bagni) ? stato attuato e completato in altre unit? operative: ostetricia, chirurgia e geriatria – si apprende dal portale web ufficiale. Al reparto di medicina sono stati realizzati 6 bagni, uno in pi? del previsto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto di adeguamento proseguir?, come prossimo step, con il reparto di pediatria, collocato al quinto piano e, successivamente, nelle altre unit? operative individuate di volta in volta in base alle indicazioni della direzione aziendale e delle esigenze dei rispettivi reparti. La realizzazione di nuovi servizi igienici ? stato uno dei primi obiettivi degli attuali vertici della Asl della provincia di L’Aquila che hanno voluto mettere mano a una carenza strutturale dell’ospedale di Avezzano, realizzato ormai diversi decenni fa con criteri superati e non pi? rispondenti ai parametri alberghieri della moderna sanit?. Grazie alle modifiche strutturali programmate, i ricoverati dello stesso reparto non avranno pi? il disagio di usare un solo bagno comune e potranno avvalersi di servizi igienici autonomi all’interno di ogni camera di degenza – viene evidenziato sul sito web.

