Asl1, Patologie respiratorie nei neonati: congresso all’Aquila

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:mar 08 ott, 2024L’AQUILA – Individuare la strategia ventilatoria pi? efficace per il neonato con patologia respiratoria, con particolare riguardo all’assistenza perinatale in caso di gravidanze a rischio – recita il testo pubblicato online. ? il tema che verr? trattato in occasione del sesto congresso regionale dal titolo: “Update on neonatal respiratory support”, in programma all’Aquila, nel palazzo dell’Emiciclo, il 10 e 11 ottobre prossimi. I lavori, organizzati dal direttore del reparto di Terapia intensiva neonatale e Neonatologia e del dipartimento materno infantile della Asl1 Abruzzo, dott.ssa Sandra Di Fabio, metteranno a confronto medici provenienti da diverse regioni d’Italia che dibatteranno, tra l’altro, di sviluppo polmonare del feto, nutrizione e supporto respiratorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Oltre a specialisti della Asl 1 L’Aquila e dell’Abruzzo, interverranno medici e studiosi del Direttivo della Societ? Italiana di Neonatologia (SIN) e del gruppo di studio della Pneumologia della SIN. L’iniziativa si inquadra nelle molteplici azioni di confronto, approfondimento e miglioramento messe in campo dal manager della Asl, Ferdinando Romano, finalizzate a innalzare il livello di assistenza delle prestazioni. Il congresso si aprir? gioved? prossimo, 10 ottobre, alle ore 13 e proseguir? fino alle 18.30. Il giorno dopo il dibattito riprender? alle 9 con chiusura dei lavori alle 16. Scopo del convegno ? la conoscenza accurata dell’approccio al neonato con patologia respiratoria per le gravidanze a rischio – recita il testo pubblicato online. “Nel corso degli ultimi 15 anni”, dichiara Di Fabio, “l’approccio all’insufficienza respiratoria nel neonato pretermine ? cambiato in maniera sostanziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si ricorre sempre meno alla ventilazione meccanica invasiva e vengono sempre pi? spesso utilizzate metodiche di assistenza respiratoria non invasiva – viene evidenziato sul sito web. In alcuni studi recenti, si riporta una riduzione nell’utilizzo della ventilazione meccanica dal 29,4% al 18,5% e un aumento delle varie forme di supporto non invasivo da 57,9 al 67,4%.” Le nuove linee guida europee pubblicate nel 2022 confermano l’efficacia della ventilazione non invasiva nel migliorare il volume polmonare, l’ossigenazione, nel ridurre le apnee e favorire la respirazione del neonato prematuro – riporta testualmente l’articolo online.

