Asl1, Sulmona: meno dolore durante il travaglio con il protossido di azoto

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:ven 31 gen, 2025Sulmona – Meno dolore durante il travaglio del parto con l’uso del protossido d’azoto: da oggi il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sulmona offre un’opzione ulteriore alle future mamme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’unit? operativa, diretta dal dott. Cosma Cosenza, arricchisce cos? il ventaglio delle prestazioni, dando la possibilit? alla partoriente, durante la fase del travaglio, di ridurre il dolore con l’inalazione di un gas che ? appunto il protossido d’azoto – aggiunge testualmente l’articolo online. La donna, in modo autonomo e tramite una mascherina, respira il gas che abbassa il grado di sofferenza e, fatto importante, non presenta effetti collaterali – La pratica del protossido d’azoto si distingue dal parto indolore praticato con l’epidurale che ? invece una tecnica anestesiologica pi? impegnativa per la donna, attuata tramite la somministrazione di farmaci e alla presenza dell’anestesista – viene evidenziato sul sito web. Nei giorni scorsi il reparto ha acquisito il macchinario necessario per l’utilizzo a scopo analgesico del gas e quindi, se necessario e a richiesta della donna, ? in grado di assicurare, gratuitamente, questa procedura – viene evidenziato sul sito web. L’impiego del gas ai fini della riduzione dell’intensit? della sofferenza contribuisce a migliorare ulteriormente i livelli di assistenza dell’unit? operativa dell’ospedale di Sulmona che, negli ultimi sette mesi, ha dato nuovo vigore anche alla ginecologia, effettuando 175 interventi chirurgici – La tipologia delle operazioni comprende isteroscopia, chirurgia vaginale, molti interventi per i tumori e l’adozione della metodica laparoscopica (tecniche mininvasive). L’attivit? chirurgica nella ginecologia, tra l’altro, ha segnato un’importante mobilit? attiva, con l’arrivo di utenti da regioni limitrofe come Campania, Molise e Calabria – si legge sul sito web ufficiale. Un terzo dei 175 interventi sono stati infatti compiuti su donne residenti in altre realt? regionali – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di una considerevole inversione di tendenza rispetto al recente passato che ha aumentato in modo significativo il grado di attrattivit? del reparto – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’efficacia del nuovo corso”, dichiara il dott. Cosenza, “? dovuta alla collaborazione e all’affiatamento di tutti gli operatori e alle scelte lungimiranti della direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano che ci ha messo nelle condizioni di dare il meglio sul piano professionale”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it