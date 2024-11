Asl1, Urologia: ospedale dell’Aquila polo formativo per la chirurgia robotica

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:mar 05 nov, 2024L’Aquila – L’ospedale dell’Aquila diventa polo formativo nazionale nella chirurgia robotica in urologia – viene evidenziato sul sito web. I chirurghi del reparto, in virt? di una convenzione tra la Asl 1 Abruzzo e la societ? AB medica, svolgeranno attivit? di formazione sull’utilizzo del robot da Vinci a beneficio di altri medici, sia all’interno dell’azienda sanitaria sia in centri e ospedali di altre regioni – aggiunge la nota pubblicata. La specifica attivit? di formazione, richiesta dall’AB medica alla Asl provinciale dell’Aquila, sar? svolta dal dott. Boris Di Pasquale, direttore del reparto di urologia, e dal dott. Stefano Masciovecchio – aggiunge testualmente l’articolo online. Con la stipula della convenzione la Asl assumer? il ruolo di polo didattico nazionale nel settore della chirurgia robotica applicata alla disciplina – si apprende dal portale web ufficiale. L’acquisizione dell’ambito titolo di ente formatore, anche al di fuori delle mura aziendali, ? dovuto al forte impulso che la direzione aziendale, guidata dal manager Ferdinando Romano, ha dato all’uso del robot in tutte le branche della chirurgia – Un investimento sul piano della tecnologia e della professionalit? che ha portato la Asl a occupare una posizione di predominanza oltre i confini regionali – L’attivit? didattica riguarder?, oltre al mero addestramento, l’approfondimento delle tecniche chirurgiche robotiche e la presentazione di casi clinici per favorire l’approccio pi? efficace nel trattamento del caso specifico – L’urologia del San Salvatore ha cominciato a usare il robot chirurgico negli anni scorsi e, grazie al sostegno dei vertici aziendali, ne ha progressivamente incentivato l’impiego fino a raggiungere il picco nei primi dieci mesi dell’anno corrente con oltre 280 interventi effettuati – precisa il comunicato. Un ritmo che consentir? al reparto, con tutta probabilit?, di raggiungere e superare la soglia delle trecento operazioni, tramite robot chirurgico, entro la fine dell’anno corrente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’esperienza acquisita nella metodica ha permesso all’urologia di conquistare anche fette di utenza di altre province abruzzesi e regioni limitrofe come Lazio e Marche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attualmente il tasso di mobilit? attiva, che misura la percentuale di utenti che provengono da altri territori, si attesta al 33%, un pi? che rispettabile biglietto da visita in termini di attrattivit?. Intanto, nell’ambito delle ordinarie attivit? di formazione, gi? avviate negli anni scorsi all’interno dell’ospedale, il 28 e 29 novembre prossimi (ore 8.30) il reparto di urologia terr? il secondo corso annuale teorico-pratico sulla chirurgia robotica riservato, oltrech? ai chirurghi, ad anestesisti, rianimatori e infermieri –

