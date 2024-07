Asl4, Centro radiologico di Montorio, consegnati i lavori

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Consegnati oggi i lavori per la realizzazione del centro radiologico di primo livello all’interno del distretto socio sanitario di Montorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Si è svolto stamattina un sopralluogo del direttore generale Maurizio Di Giosia, del direttore del Dipartimento assistenza territoriale Valerio Profeta, del direttore Coordinamento staff di direzione Antonella Di Silvestre e del responsabile del distretto di Montorio, Sergio Consorte che, con i progettisti e in particolare il Rup Valentino Di Felice Ardente, hanno ufficialmente consegnato i lavori alla ditta Marco Costruzioni di Giulianova che si è aggiundicata l’appalto – recita il testo pubblicato online. Ha preso parte al sopralluogo anche il sindaco di Montorio, Fabio Altitonante – L’intervento _finanziato con fondi erogati dall’Agenzia della Coesione territoriale integrati con altri fondi reperiti dal Comune di Montorio _ prevede una spesa di un milione 360mila euro – recita il testo pubblicato online. L’area interessata è posta al seminterrato dell’edificio di via Celli che attualmente è poco utilizzato e che sarà ristrutturato e messo a norma realizzando spazi e ambienti sicuri e confortevoli, in cui sia garantita la privacy. L’organizzazione degli spazi terrà in considerazione le esigenze delle diverse categorie di utenti: pazienti, operatori, visitatori – aggiunge la nota pubblicata. Il centro radiologico sarà dotato delle seguenti attrezzature: telecomandato per radiologia tradizionale; ecografo multifunzione; mammografo digitale; dentalscan per ortopanoramica – I tempi di realizzazione del centro di diagnostica per immagini di primo livello saranno di sei mesi, quindi si concluderanno a gennaio 2025. L’importo complessivo dell’intervento è di 1.360.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare: Importo lavori 568.140,65 € più iva spese attrezzature (telecomandato per radiologia tradizionale, ecografo multifunzione, mammografo digitale, dentalscan per ortopanoramica) 611.000 € iva compresa spese strumentazione informatica 40.300 € iva compresa spese arredi 25.000 € iva compresa “Si tratta di lavori eseguiti a costo zero per la Asl grazie a finanziamenti reperiti dal sindaco Altitonanee e che ci consentono di dare servizi più qualficati e moderni alla popolazione, con un esempio tangibile di quella che è la medicina di prossimità, con servizi più vicini al cittadino”, ha dichiarato il direttore generale, “inoltre, oltre a dare una risposta alle esigenze sanitarie delle zone interne, contribuiamo ad alleggerire le liste di attesa – viene evidenziato sul sito web. Il centro radiologico di primo livello è uno dei primi esempi del genere in Abruzzo”. Sodisfatto il sindaco Altitonante: “Il centro radiologico darà risposte alle esigenze di un comprensorio di più di 20mila abitanti – precisa la nota online. La sanità del futuro all’80% si svolgerà sul territorio e il centro radiologico che sorgerà a Montorio è un esempio lampante di come si può essere vicini ai bisogni sanitari dei cittadini”. Di Giosia ha dunque consegnato, con una stretta di mano simbolica, i lavori all’amministratore unico della “Marco Costruzioni”, Marco Di Domenico – aggiunge testualmente l’articolo online. Da sottolineare che nel distretto di Montorio è aperto anche un altro cantienre, quello che la realizzazione di una Casa di comunità, finanziata con fondi Pnrr per un totale di 685.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo caso i lavori edili e impiantistici edono la ridistribuzione del piano seminterrato per la dislocazione della fisioterapia e del Consultorio, e del piano rialzato per la dislocazione dell’Uccp e degli ambulatori specialistici, rendendo tutti gli ambienti più fruibili e confortevoli – La fine dei lavori, in questo caso, è prevista a dicembre 2024. Ufficio stampa ASL TERAMO 18.7.2024

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it