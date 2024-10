Asl4, Csm, consulenze gratuite per la Giornata mondiale della salute mentale

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale del 10 ottobre, il Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Teramo organizza una giornata dedicata all’informazione e alla promozione del benessere mentale – La Giornata, celebrata per la prima volta il 10 ottobre 1992, è promossa dalla World Federation of Mental Health – Federazione Mondiale della Salute Mentale – e supportata dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Il tema della Giornata è “Make mental health & well-being for all a global priority”–“Rendi la salute mentale e il benessere per tutti una priorità globale”, #WorldMentalHealthDay. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Csm di Teramo incontra la cittadinanza, previa prenotazione, il 10 ottobre nei locali siti in contrada Casalena, Padiglione 1.Verranno offerti gratuitamente colloqui informativi, valutazioni e test di screening per le più comuni forme di malessere psicologico – riporta testualmente l’articolo online. Per la prenotazione sarà necessario rivolgersi al numero telefonico 0861 420515 nelle seguenti giornate ed orari: dal 7 ottobre all’8 ottobre, dalle ore 10 alle 12. Come riportato dal sito dedicato alla Giornata, “…stigma e discriminazione continuano a essere una barriera all’inclusione sociale e all’accesso alle cure adeguate; possiamo tutti fare la nostra parte nell’aumentare la consapevolezza su quali interventi preventivi sulla salute mentale siano efficaci e la Giornata mondiale della salute mentale è un’opportunità per farlo collettivamente – Immaginiamo un mondo in cui la salute mentale sia valorizzata, promossa e protetta; dove tutti hanno pari opportunità di godere della salute mentale e di esercitare i propri diritti umani; e dove tutti possono accedere alle cure di salute mentale di cui hanno bisogno”. Ufficio stampa ASL TERAMO 4.10.2024

