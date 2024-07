Asl4, Donazione di un monitor ospedale di Sant’Omero

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nei giorni scorsi il club Lions Val Vibrata, che opera sul territorio da diversi anni con diverse attività di volontariato, ha donato all’ospedale di Sant’Omero un monitor da 50 pollici con staffa per la sala operatoria dell’ortopedia – Il monitor permette di visionare in tempo reale nel corso dell’intervento chirurgico materiale digitale utile per la buona riuscita dell’operazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ad esempio viene utilizzato per visionare dei planning digitali da impiegare, in particolare, nell’ambito della chirurgia protesica o comunque anche in altri interventi, con miglioramento della performance chirurgica – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre dà la possibilità di visionare in tempo reale, attraverso il sistema Carestream, radiografie, Tac, risonanze magnetiche – Il monitor è stato consegnato nei giorni scorsi nelle mani del direttore generale, Maurizio Di Giosia, dal presidente uscente Alessandro Casmirri.

