Asl4, Doni in corsia: Csi e Team Abruzzo Bike illuminano il Natale dei bambini della Pediatria del Mazzini

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Anche quest’anno la tradizione solidale si è rinnovata grazie alla collaborazione tra Csi Teramo e Team Abruzzo Bike che hanno regalato un sorriso ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’ospedale Mazzini – A ricevere i doni i piccoli ricoverati, il personale del reparto con il direttore della Uoc di Pediatria Antonio Sisto e del direttore di presidio Carlo Di Falco – recita il testo pubblicato online. I giocattoli, consegnati con calore e spirito natalizio, sono stati donati dal presidente del Csi Angelo De Marcellis e da Walter Marcone, patron della società ciclistica – Con un semplice gesto si può regalare un grande sorriso: questo è il messaggio che anima l’iniziativa, diventata ormai un appuntamento fisso per offrire vicinanza ai più piccoli e alle loro famiglie durante le festività natalizie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al Csi e al Team Abruzzo Bike i ringraziamenti della Asl, e in particolare della direzione strategica: “La solidarietà si conferma un valore fondamentale per il territorio, capace di unire istituzioni, associazioni e cittadini in un caloroso abbraccio di comunità”.

