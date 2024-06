Asl4, Fse, opposizione all’alimentazione dei dati antecedenti al 19 maggio 2020

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Scade il 30 giugno il termine per opporsi all’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico con dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020. Infatti per incrementare l’alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (Fse), l’articolo 11 del decreto legge n° 34/2020 ha previsto che, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto (19 maggio 2020), il caricamento dei dati sul Fse avvenga in maniera automatica, con conseguente eliminazione del “consenso all’alimentazione” previsto dalla normativa precedente – si apprende dalla nota stampa. Per i dati e i documenti sanitari generati da eventi clinici antecedenti al 19 maggio 2020 l’assistito può esercitare il diritto di opporsi all’alimentazione del Fse tramite il servizio on line “Fse – Opposizione al pregresso”. Per esprimere l’eventuale opposizione è disponibile una specifica funzionalità nell’area riservata del portale del Sistema Ts (www.sistemats.it), alla quale potrà accedere con la propria identità digitale (Spid, Cie e Cns-Ts), oppure con i dati della sua tessera sanitaria o con i dati del suo codice Stp. In alternativa può recarsi allo sportello Cup della Asl di Teramo, ed opporsi alla alimentazione automatica del Fse – Gli operatori della Asl di Teramo acquisiscono preliminarmente la delega, attraverso la sottoscrizione del modulo pubblicato sul portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) e sulla home page della Asl. Infine, se esprime l’opposizione, il cittadino ha anche il diritto a revocarla entro la scadenza del 30 giugno prossimo – Ufficio stampa ASL TERAMO 19.6.2024

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it