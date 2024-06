Asl4, Giornata dell’Ortottica

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Oggi, 3 giugno, è la Giornata dell’Ortottica – L’ortottista si occupa di prevenzione, valutazione visiva ed effettua tutti gli esami di oculistica – si legge sul sito web ufficiale. Opera sulla qualità della visione e sulla funzione visiva dalla nascita all’anzianità ottimizzando il potenziale del paziente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nell’ambulatorio dedicato dell’Ospedale Mazzini, l’assistente in Oftalmologia svolge tutti gli esami strumentali per identificare e monitorare patologie visive, effettua valutazioni per individuare precocemente patologie oculari e piani riabilitativi su misura – si legge sul sito web ufficiale. È possibile sottoporsi a controlli e cure per ambliopia, strabismo e diplopia, oltre all’assistenza in sala operatoria – si legge sul sito web ufficiale. Per prenotare la visita ortottica ti basterà rivolgerti al Cup munito di impegnativa –

