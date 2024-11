Asl4, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le iniziative della Asl

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Oggi ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Asl di Teramo è presente sul territorio con una serie di iniziative – si apprende dalla nota stampa. All’ospedale di Teramo è stato allestito dal 21 novembre, nell’ambito dell’open week organizzato dalla Fondazione Onda Ets, un info point in Pronto Soccorso (fino al 27 novembre, mattina e pomeriggio), dove viene distribuito materiale informativo – C’è inoltre la possibilità di colloqui riservati nella Stanza Rosa (allestita da tempo nel Pronto Soccorso), in uno spazio sicuro e protetto – aggiunge testualmente l’articolo online. In mattinata si svolge anche un incontro-dibattito su “Violenza di genere e non solo” con gli studenti del terzo anno di Infermieristica – si legge sul sito web ufficiale. All’ospedale Sant’Omero: l’istallazione artistica, situata nel parcheggio del presidio e dedicata alla memoria della dottoressa Pasqualoni, questa notte si è tinta di rosso colore simbolo di questa ricorrenza – si apprende dal portale web ufficiale. E’ stato istituito inoltre uno sportello di ascolto ad accesso libero e anonimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le iniziative proseguiranno anche nei prossimi giorni all’ospedale di Giulianova: lunedì 2 dicembre, infatti, (dalle 9 alle 13) nell’aula convegni del presidio di Giulianova è in programma l’evento “Raccontare per raccontarsi: narrazioni violente al maschile”. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Giulianova e con l’associazione Il Guscio – recita il testo pubblicato online. Parteciperanno anche gli studenti dell’istituto “Cerulli Irelli”.

